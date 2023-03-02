Штрафы для нарушителей земельного законодательства одобрил Парламент
Такая норма содержится в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях".
Основной целью закона является установление административной ответственности за нарушения отдельных положений земельного законодательства и наделение органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель, полномочиями по рассмотрению административных дел и наложению соответствующих взысканий.
В заключении профильного комитета Сената сказано, что законом функции по государственному контролю за использованием и охраной земель возвращены из компетенции акиматов в компетенцию Министерства сельского хозяйства.
Наряду с этим предусматривается наделение органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель, полномочиями по рассмотрению административных дел и наложению соответствующих взысканий, также устанавливается административная ответственность за нарушения отдельных положений земельного законодательства.
Кроме того, для приведения в соответствие с законом Республики Казахстан "О геодезии, картографии и пространственных данных" местные исполнительные органы наделяются полномочиями по рассмотрению соответствующих административных дел в целях сохранения геодезических пунктов.
Также предусмотрены поправки, касающиеся передачи с местного на центральный уровень полномочий в сфере государственного контроля за торговой деятельностью, в том числе за соблюдением размеров предельно допустимых розничных цен, торговой надбавки и вознаграждения субъектов внутренней торговли, реализующих социально значимые продовольственные товары в целях приведения к единообразному применению с нормами ранее принятого закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений главы государства".
"Закон направлен на уточнение административной ответственности за нарушение земельного законодательства по отдельным статьям. Кроме того, в рамках закона предполагается пересмотр полномочий органов, осуществляющих государственный контроль за использованием земель. Надеемся, что закон позволит снизить коррупционные риски и усилить государственный контроль за использованием и охраной земель". Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев
Ранее Парламент ратифицировал изменения в Договор о ЕАЭС, а также Соглашение, снижающее теневой товарооборот в ЕАЭС.
Парламент также одобрил применение розничного налога бизнесменами.