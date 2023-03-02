Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Штрафы для нарушителей земельного законодательства одобрил Парламент

Штрафы для нарушителей земельного законодательства одобрил Парламент Фото: Zakon.kz
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 2 марта одобрили поправки, которыми вносится административная ответственность за нарушения отдельных положений земельного законодательства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма содержится в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях".

Основной целью закона является установление административной ответственности за нарушения отдельных положений земельного законодательства и наделение органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель, полномочиями по рассмотрению административных дел и наложению соответствующих взысканий.

В заключении профильного комитета Сената сказано, что законом функции по государственному контролю за использованием и охраной земель возвращены из компетенции акиматов в компетенцию Министерства сельского хозяйства.

Наряду с этим предусматривается наделение органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель, полномочиями по рассмотрению административных дел и наложению соответствующих взысканий, также устанавливается административная ответственность за нарушения отдельных положений земельного законодательства.

Кроме того, для приведения в соответствие с законом Республики Казахстан "О геодезии, картографии и пространственных данных" местные исполнительные органы наделяются полномочиями по рассмотрению соответствующих административных дел в целях сохранения геодезических пунктов.

Также предусмотрены поправки, касающиеся передачи с местного на центральный уровень полномочий в сфере государственного контроля за торговой деятельностью, в том числе за соблюдением размеров предельно допустимых розничных цен, торговой надбавки и вознаграждения субъектов внутренней торговли, реализующих социально значимые продовольственные товары в целях приведения к единообразному применению с нормами ранее принятого закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений главы государства".

"Закон направлен на уточнение административной ответственности за нарушение земельного законодательства по отдельным статьям. Кроме того, в рамках закона предполагается пересмотр полномочий органов, осуществляющих государственный контроль за использованием земель. Надеемся, что закон позволит снизить коррупционные риски и усилить государственный контроль за использованием и охраной земель". Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев

Ранее Парламент ратифицировал изменения в Договор о ЕАЭС, а также Соглашение, снижающее теневой товарооборот в ЕАЭС.

Парламент также одобрил применение розничного налога бизнесменами.

Читайте также

25 месторождений выставят на аукцион — МИИР

В Астане и 15 областях Казахстана ожидаются гололед, туман и осадки

В Астане монополисты объяснили большие счета за электроэнергию

Мадина Мамырханова
Сенат Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
США Казахстан сотрудничество
Ценный партнер по ключевым вопросам: зачем Энтони Блинкен приезжал в Казахстан
Столица
Я назову планету: почему переименования областей, городов и улиц вызывают вопросы
Камшат Жолдыбаева выходит замуж
Камшат Жолдыбаева выходит замуж
Филипп Киркоров опять удивил своих поклонников
Филипп Киркоров опять удивил своих поклонников
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления