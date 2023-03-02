Штрафы для нарушителей земельного законодательства одобрил Парламент

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 2 марта одобрили поправки, которыми вносится административная ответственность за нарушения отдельных положений земельного законодательства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма содержится в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях".

Основной целью закона является установление административной ответственности за нарушения отдельных положений земельного законодательства и наделение органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель, полномочиями по рассмотрению административных дел и наложению соответствующих взысканий.

В заключении профильного комитета Сената сказано, что законом функции по государственному контролю за использованием и охраной земель возвращены из компетенции акиматов в компетенцию Министерства сельского хозяйства.

Наряду с этим предусматривается наделение органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель, полномочиями по рассмотрению административных дел и наложению соответствующих взысканий, также устанавливается административная ответственность за нарушения отдельных положений земельного законодательства.

Кроме того, для приведения в соответствие с законом Республики Казахстан "О геодезии, картографии и пространственных данных" местные исполнительные органы наделяются полномочиями по рассмотрению соответствующих административных дел в целях сохранения геодезических пунктов.

Также предусмотрены поправки, касающиеся передачи с местного на центральный уровень полномочий в сфере государственного контроля за торговой деятельностью, в том числе за соблюдением размеров предельно допустимых розничных цен, торговой надбавки и вознаграждения субъектов внутренней торговли, реализующих социально значимые продовольственные товары в целях приведения к единообразному применению с нормами ранее принятого закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений главы государства".

"Закон направлен на уточнение административной ответственности за нарушение земельного законодательства по отдельным статьям. Кроме того, в рамках закона предполагается пересмотр полномочий органов, осуществляющих государственный контроль за использованием земель. Надеемся, что закон позволит снизить коррупционные риски и усилить государственный контроль за использованием и охраной земель". Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев

Ранее Парламент ратифицировал изменения в Договор о ЕАЭС, а также Соглашение, снижающее теневой товарооборот в ЕАЭС.

Парламент также одобрил применение розничного налога бизнесменами.