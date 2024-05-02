Детям в Казахстане будут присваивать ИИН при рождении

Депутаты Сената одобрили в двух чтениях поправки по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в части:



обеспечения равного доступа операторов связи к инфраструктуре связи;

определения мест размещения сетей связи в рамках генеральных планов и проектов детальной планировки населенных пунктов;

субсидирования услуг связи по возмещению части расходов при цифровизации на сельскохозяйственных и промышленных объектах;

присвоения индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) сразу после рождения ребенка в целях исключения рисков утери персональных данных новорожденных;

установления дополнительных обязательств операторов связи по предоставлению льготных тарифов лицам с инвалидностью;

закрепления правового статуса и функций Антифрод-центра для обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества.

Также в соответствии с законом для улучшения системы оповещения при чрезвычайных ситуациях вводится понятие "технология широковещательной передачи сообщений" для оперативной и мгновенной рассылки коротких сообщений в случае возникновения чрезвычайный ситуаций.

Кроме того, внедряется автоматизированная информационная система и автоматизированный реестр в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности для совершенствования государственного контроля и исключения коррупционных рисков. Так, законом устанавливается требование к заказчику строительства по проведению волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и предоставлению для операторов связи отдельного помещения с системой управления микроклиматом.

Подробности о том, почему возникла необходимость внесения изменений и дополнений в законодательство о связи, читайте здесь.

