Детям в Казахстане будут присваивать ИИН при рождении
Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в части:
- обеспечения равного доступа операторов связи к инфраструктуре связи;
- определения мест размещения сетей связи в рамках генеральных планов и проектов детальной планировки населенных пунктов;
- субсидирования услуг связи по возмещению части расходов при цифровизации на сельскохозяйственных и промышленных объектах;
- присвоения индивидуальных идентификационных номеров (ИИН) сразу после рождения ребенка в целях исключения рисков утери персональных данных новорожденных;
- установления дополнительных обязательств операторов связи по предоставлению льготных тарифов лицам с инвалидностью;
- закрепления правового статуса и функций Антифрод-центра для обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества.
Также в соответствии с законом для улучшения системы оповещения при чрезвычайных ситуациях вводится понятие "технология широковещательной передачи сообщений" для оперативной и мгновенной рассылки коротких сообщений в случае возникновения чрезвычайный ситуаций.
Кроме того, внедряется автоматизированная информационная система и автоматизированный реестр в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности для совершенствования государственного контроля и исключения коррупционных рисков. Так, законом устанавливается требование к заказчику строительства по проведению волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) и предоставлению для операторов связи отдельного помещения с системой управления микроклиматом.
Подробности о том, почему возникла необходимость внесения изменений и дополнений в законодательство о связи, читайте здесь.