В Тбилиси протестующие сожгли флаг ЕС

Участники радикальных групп "Консервативное движение" и Alt-Info выступили "против влияния Запада", сообщает Zakon.kz.

В центре Тбилиси прошла акция сторонников партии "Консервативное движение" и движения Alt-Info, которые выступают "против деструктивного влияния западных стран" и критикуют участников акций протеста против закона об иноагентах, сообщает EADaily.

Сообщается, что участники акции выступают против иностранного влияния на Грузию, за сохранение семейных ценностей и стабильности в стране.

"Запад – не наш дом, не наш выбор. Наш выбор – это Грузия, наше прошлое, настоящее и будущее в Грузии". Один из лидеров "Консервативного движения" Шота Мартыненко

Участники митинга сорвали флаг ЕС, растоптали, а затем сожгли его.





В Тбилиси проходит антизападная акция протеста представителей пророссийской платформы "Альт-Инфо" и партии "Консервативное движение".



Протестующие сорвали флаг Евросоюза, растоптали и сожгли его. pic.twitter.com/5rNgiaRTp9 – Актуальная Россия (@RussiaActually) March 14, 2023

На минувшей неделе у здания парламента митинговали против принятия законопроекта об иноагентах. Позже в парламенте страны сообщили, что законопроект отозвали.