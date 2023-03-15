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В Тбилиси протестующие сожгли флаг ЕС

в Грузии прошел новый протест Фото: pixabay
Участники радикальных групп "Консервативное движение" и Alt-Info выступили "против влияния Запада", сообщает Zakon.kz.

В центре Тбилиси прошла акция сторонников партии "Консервативное движение" и движения Alt-Info, которые выступают "против деструктивного влияния западных стран" и критикуют участников акций протеста против закона об иноагентах, сообщает EADaily.

Сообщается, что участники акции выступают против иностранного влияния на Грузию, за сохранение семейных ценностей и стабильности в стране.

"Запад – не наш дом, не наш выбор. Наш выбор – это Грузия, наше прошлое, настоящее и будущее в Грузии".Один из лидеров "Консервативного движения" Шота Мартыненко

Участники митинга сорвали флаг ЕС, растоптали, а затем сожгли его.


На минувшей неделе у здания парламента митинговали против принятия законопроекта об иноагентах. Позже в парламенте страны сообщили, что законопроект отозвали.

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