Нюша заинтриговала подписчиков "новым чудом"

Российская певица Нюша на странице в Instagram опубликовала фото с интригующей подписью. Исполнительница намекнула, что ждет третьего ребенка, сообщает Zakon.kz.

"В ожидании нового чуда", – говорится в подписи к фото.

Стоит отметить, что у артистки уже есть двое детей: дочка Серафима-Симба и сын Саффрон.

Однако радостная новость озадачила подписчиков:

А можно уже что-то типа новой музыки?

Я думаю, что она про песню, а не про то, что все тут подумали.

Очень надеемся, что это отсылка к новому треку.

Привет, третий малыш, либо, привет, новая песня.

Надеюсь, что на этот раз родится новая песня.

Нюша вышла замуж за Игоря Сивова летом 2017 года. Он является тренером по энергодыханию.

Впервые певица попала на студию в пятилетнем возрасте и записала "Песенку большой медведицы". Первый сингл "Вою на Луну" выпустила в 2009 году.