Нюша заинтриговала подписчиков "новым чудом"
Фото: Instagram/nyusha_nyusha
Российская певица Нюша на странице в Instagram опубликовала фото с интригующей подписью. Исполнительница намекнула, что ждет третьего ребенка, сообщает Zakon.kz.
"В ожидании нового чуда", – говорится в подписи к фото.
Стоит отметить, что у артистки уже есть двое детей: дочка Серафима-Симба и сын Саффрон.
Однако радостная новость озадачила подписчиков:
- А можно уже что-то типа новой музыки?
- Я думаю, что она про песню, а не про то, что все тут подумали.
- Очень надеемся, что это отсылка к новому треку.
- Привет, третий малыш, либо, привет, новая песня.
- Надеюсь, что на этот раз родится новая песня.
Нюша вышла замуж за Игоря Сивова летом 2017 года. Он является тренером по энергодыханию.
Впервые певица попала на студию в пятилетнем возрасте и записала "Песенку большой медведицы". Первый сингл "Вою на Луну" выпустила в 2009 году.
Читайте также
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ