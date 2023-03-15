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Нюша заинтриговала подписчиков "новым чудом"

Нюша заинтриговала подписчиков "новым чудом" Фото: Instagram/nyusha_nyusha
Российская певица Нюша на странице в Instagram опубликовала фото с интригующей подписью. Исполнительница намекнула, что ждет третьего ребенка, сообщает Zakon.kz.

"В ожидании нового чуда", – говорится в подписи к фото.

Стоит отметить, что у артистки уже есть двое детей: дочка Серафима-Симба и сын Саффрон.

Однако радостная новость озадачила подписчиков:

  • А можно уже что-то типа новой музыки?
  • Я думаю, что она про песню, а не про то, что все тут подумали.
  • Очень надеемся, что это отсылка к новому треку.
  • Привет, третий малыш, либо, привет, новая песня.
  • Надеюсь, что на этот раз родится новая песня.

Нюша вышла замуж за Игоря Сивова летом 2017 года. Он является тренером по энергодыханию.

Впервые певица попала на студию в пятилетнем возрасте и записала "Песенку большой медведицы". Первый сингл "Вою на Луну" выпустила в 2009 году.

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