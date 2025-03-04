#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
499.11
521.12
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
499.11
521.12
5.58
Культура и шоу-бизнес

Нюша и Егор Крид могут воссоединиться

Нюша не исключает воссоединения с Егором Кридом, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 08:33 Фото: Telegram/Nyusha
Российская поп-исполнительница Нюша не исключает воссоединения с музыкантом Егором Кридом, сообщает Zakon.kz.

В интервью Ляйсан Утяшевой для нового выпуска "Дерзкой готовки" певица призналась, что не исключает воссоединения с Егором Кридом. Одним из главных условий такого поворота событий певица назвала искренность. А произойти воссоединение двух бывших возлюбленных может спустя годы.

"Я не настроена категорично в отношении чего-то. Я думаю, что такое возможно. В принципе, есть такие истории. Но это большая редкость, и я не уверена, что это наш случай", – поделилась Нюша.

Недавно отец Яниса Тиммы обратился к своей бывшей невестке Анне Седоковой.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Маргарита Симоньян показала свадебное видео с Кеосаяном
Культура и шоу-бизнес
06:40, Сегодня
Маргарита Симоньян показала свадебное видео с Кеосаяном
Михаил Галустян взял аскезу на алкоголь и кофе
Культура и шоу-бизнес
04:40, 04 марта 2025
Михаил Галустян взял аскезу на алкоголь и кофе
Ценю вашу преданность: Алла Пугачёва сделала заявление
Культура и шоу-бизнес
22:34, 03 марта 2025
Ценю вашу преданность: Алла Пугачёва сделала заявление
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: