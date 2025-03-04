Нюша и Егор Крид могут воссоединиться

Российская поп-исполнительница Нюша не исключает воссоединения с музыкантом Егором Кридом, сообщает Zakon.kz.

В интервью Ляйсан Утяшевой для нового выпуска "Дерзкой готовки" певица призналась, что не исключает воссоединения с Егором Кридом. Одним из главных условий такого поворота событий певица назвала искренность. А произойти воссоединение двух бывших возлюбленных может спустя годы.

"Я не настроена категорично в отношении чего-то. Я думаю, что такое возможно. В принципе, есть такие истории. Но это большая редкость, и я не уверена, что это наш случай", – поделилась Нюша.

Недавно отец Яниса Тиммы обратился к своей бывшей невестке Анне Седоковой.