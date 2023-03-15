Что важно знать казахстанцам при подаче заявления на внесудебное банкротство

В Казахстане с 3 марта начался прием заявлений от граждан на банкротство. О том, что важно знать казахстанцам при подаче заявлений на банкротство, рассказали в Комитете госдоходов, сообщает Zakon.kz.

По информации КГД, уже поступило более 18 тысяч заявлений. В основном заявления поступают через портал электронного правительства eGov.kz (94%), а также через мобильное приложение e-Salyq Azamat (6%).

Согласно требованиям Закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", в течение 15 рабочих дней органы государственных доходов проводят проверку на соответствие гражданина следующим условиям:

долг перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) или коллекторскими агентствами не должен превышать 5,5 млн тенге (1600 МРП);

просрочка по оплате долгов должна превышать 12 месяцев;

отсутствует имущество, в том числе совместно нажитое в браке (автомашина, квартира, дом, участок, депозит в банке и т.д.);

проведена процедура урегулирования с банками и МФО по долгам.

Проверка на соответствие указанным критериям проводится в автоматическом режиме путем сверки с электронными базами данных регистрирующих государственных органов, банков и кредитных бюро.

По предварительным данным, уже выявлено, что отдельные граждане не могут претендовать на банкротство по следующим причинам:

имеется частичное погашение долга в течение 12 месяцев;

есть имущество у должника или его супруги;

отсутствует документ о проведении урегулирования долга с банком или МФО;

наличие регистрации индивидуального предпринимательства;

получение АСП в период менее шести месяцев.

В КГД пояснили, что этим гражданам будет направлено уведомление об отказе в применении процедуры внесудебного банкротства через сервис 1414 на телефон.

В случае получения такого уведомления повторно заявление можно подать через три месяца при соответствии критериям внесудебного банкротства.

Для устранения причин отказа необходимо обратиться в соответствующий уполномоченный орган для установления информации:

о наличии имущества, об участии в юридических лицах – в органы юстиции (ЦОН, портал электронного правительства);

о земельных участках, сельскохозяйственных животных и специальной техники – в местный акимат.

по автотранспорту – в территориальные подразделения отделов внутренних дел либо в Специализированные ЦОНы (при наличии);

о наличии индивидуального предпринимательства – в районное Управление госдоходов;

о сумме кредита, сроках погашения – в соответствующий банк, МФО или коллекторскую организацию. Если банк или МФО или коллекторское агентство не выдают соответствующий документ, граждане могут обратиться в региональное отделение Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Если должнику отказано во внесудебном банкротстве по причине наличия имущества, он вправе подать заявление в районный суд по месту жительства на применение процедуры восстановления платежеспособности или судебного банкротства (статьи 6, 20-22 Закона).

Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" и сопутствующие поправки глава государства подписал 30 декабря 2022 года.

Закон предусматривает три вида процедур банкротства физических лиц: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.

Все три процедуры инициируются только самим должником, у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.