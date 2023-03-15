Что важно знать казахстанцам при подаче заявления на внесудебное банкротство
По информации КГД, уже поступило более 18 тысяч заявлений. В основном заявления поступают через портал электронного правительства eGov.kz (94%), а также через мобильное приложение e-Salyq Azamat (6%).
Согласно требованиям Закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", в течение 15 рабочих дней органы государственных доходов проводят проверку на соответствие гражданина следующим условиям:
- долг перед банками, микрофинансовыми организациями (МФО) или коллекторскими агентствами не должен превышать 5,5 млн тенге (1600 МРП);
- просрочка по оплате долгов должна превышать 12 месяцев;
- отсутствует имущество, в том числе совместно нажитое в браке (автомашина, квартира, дом, участок, депозит в банке и т.д.);
- проведена процедура урегулирования с банками и МФО по долгам.
Проверка на соответствие указанным критериям проводится в автоматическом режиме путем сверки с электронными базами данных регистрирующих государственных органов, банков и кредитных бюро.
По предварительным данным, уже выявлено, что отдельные граждане не могут претендовать на банкротство по следующим причинам:
- имеется частичное погашение долга в течение 12 месяцев;
- есть имущество у должника или его супруги;
- отсутствует документ о проведении урегулирования долга с банком или МФО;
- наличие регистрации индивидуального предпринимательства;
- получение АСП в период менее шести месяцев.
В КГД пояснили, что этим гражданам будет направлено уведомление об отказе в применении процедуры внесудебного банкротства через сервис 1414 на телефон.
В случае получения такого уведомления повторно заявление можно подать через три месяца при соответствии критериям внесудебного банкротства.
Для устранения причин отказа необходимо обратиться в соответствующий уполномоченный орган для установления информации:
- о наличии имущества, об участии в юридических лицах – в органы юстиции (ЦОН, портал электронного правительства);
- о земельных участках, сельскохозяйственных животных и специальной техники – в местный акимат.
- по автотранспорту – в территориальные подразделения отделов внутренних дел либо в Специализированные ЦОНы (при наличии);
- о наличии индивидуального предпринимательства – в районное Управление госдоходов;
- о сумме кредита, сроках погашения – в соответствующий банк, МФО или коллекторскую организацию. Если банк или МФО или коллекторское агентство не выдают соответствующий документ, граждане могут обратиться в региональное отделение Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.
Если должнику отказано во внесудебном банкротстве по причине наличия имущества, он вправе подать заявление в районный суд по месту жительства на применение процедуры восстановления платежеспособности или судебного банкротства (статьи 6, 20-22 Закона).
Закон "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан" и сопутствующие поправки глава государства подписал 30 декабря 2022 года.
Закон предусматривает три вида процедур банкротства физических лиц: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности.
Все три процедуры инициируются только самим должником, у кредитора нет права применить в отношении должника указанные процедуры.