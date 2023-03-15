Эксперты рассказали, к чему может привести ужесточение кредитования в Казахстане

Эксперты казахстанского финансового рынка поделились мнениями о проблемах кредитования в стране. Они считают, что ужесточение правил кредитования и снижение доступности кредитов может показать реальную картину бедности, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана подписал указ "О мерах по расширению кредитования реального сектора экономики и снижению закредитованности населения". В документе, в том числе, говорится об ужесточении регулирования ставок по микрокредитам и ограничению роста долговой нагрузки граждан, имеющих просрочки свыше 90 дней. Что изменит новый указ и к чему в целом может привести ужесточение кредитования в стране, рассказали финансовые эксперты.



"Обнажение" бедности

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов отмечает, что названные в указе меры не станут чем-то принципиально новым. Он задействует и уже принятые и озвученные нормы, в том числе Закон о банкротстве и проект по снижению годовой эффективной ставки вознаграждения по беззалоговым потребкредитам с 56% до 44%.

В целом, ужесточения, по его мнению, могут привести к пересмотру банками своей риск-политики. К примеру, часть банков выдают кредиты только под зарплатные проекты. Другие активно занимаются беззалоговым кредитованием, выдавая кредиты практически каждому, кто имеет более-менее нормальную кредитную историю. В результате порой кредиты получают люди, которые не имеют работы или те, кто совершает ненужные покупки.

"Кредиты, в том числе потребительские и займы микрофинансовых организаций, нередко маскируют бедность. И если сейчас этот "краник" государство планирует перекрыть, то мы увидим реальную картину бедности в стране", – подчеркнул Расул Рысмамбетов.

К чему это приведет, предсказать трудно, но не исключено, что часть людей могут уйти в теневое кредитование, считает эксперт. Мошеннические кредитные предложения уже сейчас можно найти в Instagram и Telegram-каналах.

Проблема закредитованности

"Можно приветствовать, конечно, указ о мерах по снижению закредитованности, но у меня лично есть большие сомнения по поводу того, достаточно ли этого для решения проблемы", – говорит экономист Рахим Ошакбаев.

Он отметил, что закредитованность населения является одной из самых больших и недооцененных проблем в экономике Казахстана, которая достаточно серьезно подрывает благосостояние населения.

По мнению эксперта, закредитованность – результат целенаправленной политики финансовых регуляторов, которые обеспечили такой режим монетарной политики и регулирования банковской сферы, который стимулировал кредитование физических лиц и дестимулировал кредитование бизнеса.

Эксперт привел цифры, что с 2016 года кредитование физлиц выросло на 340%, с 4,2 трлн до 14,2 трлн тенге, тогда как кредитование юридических лиц выросло всего на 1,7%, с 8,5 трлн до 8,7 трлн тенге.

"Такой дисбаланс, когда в ссудном портфеле более 60% это кредиты физическим лицам, – это достаточно уникальная ситуация, и я думаю, что в мире особо такого нет", – отметил Рахим Ошакбаев.

Он добавил, что кредитование населения "разгоняют" и так называемые кредиты под "0" процентов. Речь идет о рассрочках на товары и технику, распродажах, которые часто предлагают магазины.

"Люди, по сути, берут товарный кредит, товары народного потребления, технику, думая, что они берут его в рассрочку без переплаты, но на самом деле они переплачивают. В стоимость товара уже заложены комиссионные платформы или экосистемы, через который осуществляется покупка. В эту сферу регулятор даже боится взглянуть, поскольку регулирование происходит, я думаю, целенаправленно осмысленно в пользу прибыли банков", – уверен Рахим Ошакбаев.

По его словам, это поспособствовало рекордной прибыли в банковской системе, которая в прошлом году составила около 1,5 трлн тенге. "Ситуация уже настолько запущенная, что этот указ несильно ее изменит", – считает Рахим Ошакбаев.

По мнению экономиста, причиной проблем с закредитованностью остается приверженность регулятора режиму инфляционного таргетирования, когда цель по инфляции возведена в абсолют.

"Они (регуляторы. – Прим. ред.) пытаются работать с этой инфляцией путем установления высокой базовой ставки, которая одновременно служит привлекательным сигналом для размещения свободной ликвидности в нотах Национального банка. Сейчас базовая ставка выше 16%, соответственно, можно размещать под 15-16% свободную ликвидность. Это сильно демотивирует кредитование реального сектора экономики, предпринимателей. И делает кредиты очень дорогими", – говорит Рахим Ошакбаев.

Корень проблемы

Финансист и автор учебников по финансовой грамотности Талгат Игликов считает, что очевидная цель ужесточений – снижение закредитованности населения.

"Необходимо понимать, что данную проблему надо рассматривать с нескольких сторон. Самое простое, и они с этого начали, это повысить требования по выдаче кредитов и микрокредитов", – говорит Талгат Игликов.

Однако основной корень очень активного кредитования и микрокредитования физлиц – недостаток средств у населения.

"Люди из-за нехватки денежных средств прибегают к инструментам быстрого микрокредитования. Тут же необходимо отметить, что современный мир и, соответственно, экономика меняется, и меняется она в сторону иррационального поведения покупателей. Простыми словами, мы сегодня очень сильно подвержены эмоциональным или импульсивным покупкам, провоцируемым социальными сетями и другими вещами", – комментирует Талгат Игликов.

По его мнению, не последнюю роль здесь играет крайне низкая финансовая грамотность граждан. Спикер считает, что нужны образовательные программы для массового повышения навыков финансовой грамотности населения. Так как недостаток денег приводит к тому, что личные расходы начинают превышать доход граждан, в том числе за счет доступных кредитов.

"Такие решения, которые мы видим, способны снизить статистику, но не решить проблему в корне. Наше правительство оценивает себя и свою работу через статистические данные, поэтому, я думаю, через какое-то время они будут декларировать положительный эффект от принятых решений в пользу ужесточения выдачи и тому подобного, но проблема закредитованности населения не сдвинется ни на сантиметр. Потому что проблему "недозарабатывания" и низкой финансовой грамотности эти принятые ими решения не решают никак", – резюмировал Талгат Игликов.

Преувеличенная закредитованность

Конечная цель указа – снижение социальной напряженности, говорит финансовый аналитик Арман Бейсембаев. Он отметил, что банки чаще стали отказывать в кредитах еще с прошлого года. И параллельно с этим увеличилось кредитование бизнеса.

"На фоне нестабильности в мире и в нашей экономике банки все меньше доверяют потребителям-физлицам и стараются диверсифицироваться кредитованием юрлиц. Надо полагать, в этом есть и заслуга закона "о банкротстве физлиц", да и в целом общая атака на банки со всех сторон, которых обвиняют в закредитованности населения, и упорные разговоры о необходимости списать все долги", – прокомментировал он.

Спикер уточнил, что целью ужесточения не является решение сложностей, связанных с проблемными заемщиками. Главная задача – это смягчение негативных последствий кредитования.

"Следует отметить, что правила для МФО ужесточают уже давно и не первый год, в эту сферу пришел регулятор, что есть правильно. В нормальной экономике нет и не должно быть места стихийным явлениям, все должно подчиняться правилам и работать по закону. Я не исключаю попытки возникновения "серых" и "черных" кредиторов, но это уже сфера компетенции МВД. От их эффективной работы будет зависеть, будут ли они существовать", – пояснил специалист.

Финансист считает, что, несмотря на различные ужесточения, ограничения и попытки снизить долговую нагрузку, кредитное насыщение все же будет продолжаться.

"Можно пытаться отсрочить момент расплаты, когда кредитный цикл подойдет к концу, можно пытаться что-то ужесточать, "оздоровлять", но всегда речь будет идти о смягчении последствий и готовых механизмах решения проблем, не более. На корню проблему с "закредитованностью" решить нельзя. Особенно учитывая, что и, собственно, проблемы "закредитованности" как таковой не существует настолько остро, насколько это пытаются представить", – заключил Арман Бейсембаев.

Эффект, который принесут уже реализованные нормы, и какие изменения в сфере кредитования внедрят регуляторы в текущем году, мы увидим позже. Пока известно, что в соответствии с указом принять меры по ужесточению беззалогового потребкредитования Агентству РК по регулированию и развитию финансового рынка поручено в срок до 31 мая 2023 года. Пакет мер, касающийся ограничения роста долговой нагрузки и других вопросов, должен быть подготовлен осенью.