В Казахстане для крупных инвесторов расширили возможности по запуску и модернизации проектов

В связи с изменениями в Налоговый кодекс внесены соответствующие поправки в постановление правительства "О некоторых вопросах реализации государственной поддержки инвестиций", сообщает Zakon.kz.

В частности, исключен Перечень приоритетных видов деятельности для юридических лиц, планирующих заключить с правительством Казахстана соглашение об инвестиционных обязательствах.

Кроме того, определен список запрещенных видов деятельности.

В список запрещенных видов деятельности вошли:

производство или оптовая реализация подакцизной продукции;

проведение лотереи;

деятельность в сфере игорного бизнеса;

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов;

банковская деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);

аудиторская деятельность;

профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг;

деятельность в сфере цифрового майнинга;

деятельность кредитных бюро;

охранная деятельность;

деятельность, связанная с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;

деятельность в сфере недропользования, в том числе деятельность старателей;

реализация полезных ископаемых, в том числе деятельность трейдеров, деятельность по реализации угля, нефти.

Теперь крупная компания или предприниматель могут свободно выбирать любое направление для инвестиций, если оно не внесено в данный список, и заключать с правительством соглашение об инвестиционных обязательствах.



