В Казахстане для крупных инвесторов расширили возможности по запуску и модернизации проектов
Фото: primerminister.kz
В связи с изменениями в Налоговый кодекс внесены соответствующие поправки в постановление правительства "О некоторых вопросах реализации государственной поддержки инвестиций", сообщает Zakon.kz.
В частности, исключен Перечень приоритетных видов деятельности для юридических лиц, планирующих заключить с правительством Казахстана соглашение об инвестиционных обязательствах.
Кроме того, определен список запрещенных видов деятельности.
В список запрещенных видов деятельности вошли:
- производство или оптовая реализация подакцизной продукции;
- проведение лотереи;
- деятельность в сфере игорного бизнеса;
- деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
- деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов;
- банковская деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);
- аудиторская деятельность;
- профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг;
- деятельность в сфере цифрового майнинга;
- деятельность кредитных бюро;
- охранная деятельность;
- деятельность, связанная с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
- деятельность в сфере недропользования, в том числе деятельность старателей;
- реализация полезных ископаемых, в том числе деятельность трейдеров, деятельность по реализации угля, нефти.
Теперь крупная компания или предприниматель могут свободно выбирать любое направление для инвестиций, если оно не внесено в данный список, и заключать с правительством соглашение об инвестиционных обязательствах.
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