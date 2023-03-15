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В Казахстане для крупных инвесторов расширили возможности по запуску и модернизации проектов

В Казахстане расширили возможности для инвесторов Фото: primerminister.kz
В связи с изменениями в Налоговый кодекс внесены соответствующие поправки в постановление правительства "О некоторых вопросах реализации государственной поддержки инвестиций", сообщает Zakon.kz.

В частности, исключен Перечень приоритетных видов деятельности для юридических лиц, планирующих заключить с правительством Казахстана соглашение об инвестиционных обязательствах.

Кроме того, определен список запрещенных видов деятельности.

В список запрещенных видов деятельности вошли:

  • производство или оптовая реализация подакцизной продукции;
  • проведение лотереи;
  • деятельность в сфере игорного бизнеса;
  • деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
  • деятельность, связанная с оборотом радиоактивных материалов;
  • банковская деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);
  • аудиторская деятельность;
  • профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг;
  • деятельность в сфере цифрового майнинга;
  • деятельность кредитных бюро;
  • охранная деятельность;
  • деятельность, связанная с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему;
  • деятельность в сфере недропользования, в том числе деятельность старателей;
  • реализация полезных ископаемых, в том числе деятельность трейдеров, деятельность по реализации угля, нефти.

Теперь крупная компания или предприниматель могут свободно выбирать любое направление для инвестиций, если оно не внесено в данный список, и заключать с правительством соглашение об инвестиционных обязательствах.


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