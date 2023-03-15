Потасовкой закончился футбольный матч между "Кайратом" и "Каспием" в Алматы

В Алматы 14 марта футбольный матч между "Кайратом" и "Каспием" закончился потасовкой, сообщает Zakon.kz.

Болельщики сцепились на трибунах, их стали разнимать сотрудники СОБРа. Позже группа людей бегала по улице Абая, за ними гнались полицейские.

По другой версии, болельщики стали зажигать файеры, это не понравилось силовикам. Случилась перепалка.

На странице фанатов "Каспия" сообщается, что "гвардейцы" и "спецназ" во время матча стали силой выводить болельщиков со стадиона. Фанаты утверждают, что они не сопротивлялись и не было с их стороны нарушений.

"Кайрат" обыграл "Каспий" со счетом 3:1.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что силами стражей порядка, которые несли службу по обеспечению правопорядка на Центральном стадионе во время футбольного матча, пресечены факты зажжения файеров, запрещенных к использованию в местах массового скопления граждан.