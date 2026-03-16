Матч "Кайрат" – "Актобе": главный полицейский Алматы сделал заявление

Сегодня, 16 марта 2026 года, в Алматы состоится футбольный матч между казахстанскими клубами "Кайрат" и "Актобе", сообщает Zakon.kz.

В связи с этим полиция города примет дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности на стадионе и прилегающей территории.

По словам начальника Департамента полиции Алматы, генерал-майора Айдына Кабдулдинова, порядок во время спортивного мероприятия будет находиться под постоянным контролем.

"В день матча меры безопасности на стадионе и прилегающей территории будут максимально усилены. Будут задействованы дополнительные силы полиции, а сама территория проведения матча будет находиться под постоянным контролем", – подчеркнул глава полицейского ведомства.

Он также призвал болельщиков соблюдать правила поведения на стадионе.

"Футбол – это эмоции, поддержка и преданность своей команде. Но есть правило, которое одинаково для всех: закон и общественный порядок превыше любых эмоций", – отметил Айдын Кабдулдинов.

В полиции напомнили, что любые попытки нарушить общественный порядок будут немедленно пресекаться.

"Агрессия, провокации, оскорбления, нецензурная лексика, хулиганские действия, а также использование запрещенных предметов недопустимы. Реакция полиции будет мгновенной. Нарушители будут установлены, а каждый факт получит правовую оценку", – подытожил руководитель алматинской полиции.

Все билеты на матч были быстро распроданы. Встреча второго тура Премьер-лиги состоится на Центральном стадионе, начало в 19:00.