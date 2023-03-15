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Казахстанцам могут упростить получение российского гражданства

получение гражданства России Фото: pixabay
Депутаты Госдумы предложили поправки в закон "О гражданстве". Согласно поправкам, граждане Беларуси, Казахстана, Молдовы и Украины, которые проживают в России, получат право на упрощенное получение гражданства РФ, сообщает Zakon.kz.

В версии законопроекта, который был принят в первом чтении, такое право предусматривается только через указ президента России, сообщает РИА Новости.

"Поправка восстанавливает право, предусмотренное действующим законом для граждан Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова и Украины, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, т.е. получивших вид на жительство. В пояснительной записке к президентскому законопроекту говорится, что этой категории граждан можно будет дать право на гражданство через указ президента. Но зачем ждать указа? Если действующий закон это право им дает, почему новый закон его отнимает? Предлагаемая поправка снимает вопрос".Зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин

Автор поправки Константин Затулин предложил сократить нужные сроки проживания в России с трех лет до одного года. 

"Дальше речь идет о той части закона, где обсуждается возможность упрощенного гражданства для членов семей, которые состоят в браке с гражданином/гражданкой. Я предложил просто срок брака, если он в браке состоит не менее трех лет, тогда это основание".Константин Затулин

Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий президента России по определению категорий лиц, которые имеют право на упрощенное получение гражданства РФ.

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