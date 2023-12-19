Казахстанцам упростили получение российского гражданства

Президент РФ Владимир Путин 18 декабря подписал указ о приеме в гражданство России граждан Беларуси, Казахстана и Молдовы. Этот правовой акт упрощает казахстанцам получение российского паспорта, сообщает Zakon.kz.

Согласно указу, опубликованному на официальном российском интернет-портале правовой информации, граждане Казахстана, достигшие 18-летнего возраста, смогут получить российское гражданство без соблюдения таких требований, как:

постоянное проживание в РФ со дня выдачи ВНЖ;

знание истории России и основ законодательства РФ.

Тем не менее казахстанцам по-прежнему потребуется подтверждать знание русского языка. Для получения российского паспорта гражданам РК потребуется предъявить соответствующее заявление, вид на жительство, национальный паспорт и документ, подтверждающий владение русским языком.

Те же требования будут действовать для граждан Молдовы. Для граждан Беларуси дополнительно отменили требование о необходимости подтверждать владение русским.

"Коммерсантъ" сообщает, что за первое полугодие 2023 года гражданство РФ получили 13 876 казахстанцев. В целом с января по октябрь число иностранцев, оформивших российское гражданство, снизилось на 46%.

Иметь двойное гражданство в Казахстане запрещено.

Упрощение получения российского гражданства для казахстанцев обсуждали в Госдуме РФ еще в начале 2023 года.