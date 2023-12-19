Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцам упростили получение российского гражданства

Казахстанцам упростили получение российского гражданства Фото: pixabay
Президент РФ Владимир Путин 18 декабря подписал указ о приеме в гражданство России граждан Беларуси, Казахстана и Молдовы. Этот правовой акт упрощает казахстанцам получение российского паспорта, сообщает Zakon.kz.

Согласно указу, опубликованному на официальном российском интернет-портале правовой информации, граждане Казахстана, достигшие 18-летнего возраста, смогут получить российское гражданство без соблюдения таких требований, как:

  • постоянное проживание в РФ со дня выдачи ВНЖ;
  • знание истории России и основ законодательства РФ.

Тем не менее казахстанцам по-прежнему потребуется подтверждать знание русского языка. Для получения российского паспорта гражданам РК потребуется предъявить соответствующее заявление, вид на жительство, национальный паспорт и документ, подтверждающий владение русским языком.

Те же требования будут действовать для граждан Молдовы. Для граждан Беларуси дополнительно отменили требование о необходимости подтверждать владение русским.

"Коммерсантъ" сообщает, что за первое полугодие 2023 года гражданство РФ получили 13 876 казахстанцев. В целом с января по октябрь число иностранцев, оформивших российское гражданство, снизилось на 46%.

Иметь двойное гражданство в Казахстане запрещено.

Упрощение получения российского гражданства для казахстанцев обсуждали в Госдуме РФ еще в начале 2023 года.

Читайте также

Землетрясение в Китае: 95 человек погибли, десятки ранены
Землетрясение в Китае: 95 человек погибли, десятки ранены
Протесты вспыхнули в Сербии после парламентских выборов
Протесты вспыхнули в Сербии после парламентских выборов
Президента Египта переизбрали на новый срок
Президента Египта переизбрали на новый срок
Никита Дробны
Россия Путин Владимир Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
прогноз нумеролога для Казахстана на 2024 год
Что ждет Казахстан в 2024 году: прогноз нумеролога
певец
Али Окапов поделился радостной новостью
Для кого будет успешным новый 2024 год
Для кого будет успешным новый 2024 год
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: