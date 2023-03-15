ФК "Кайрат" сделал заявление после "потасовки" болельщиков

15 марта футбольный клуб "Кайрат" сделал заявление, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях распространяются видео с потасовкой фанатов во время матча между "Кайратом" и "Каспием".

Пресс-служба футбольного клуба "Кайрат" заявляет, что лица на видео являются болельщиками гостевой команды.

"По ходу матча фанаты "Каспия" разожгли пиротехнику на трибунах, что является нарушением правил безопасности стадиона. Поэтому, сотрудники органов внутренних дел перешли в действие, предотвратив возможное нарушение порядка на стадионе". Пресс-атташе ФК "Кайрат" Арман Джаксыгулов

Как отметили в пресс-службе, ФК "Кайрат" придерживается принципов спортивной честности и уважения к болельщикам, вне зависимости от их клубной принадлежности и не оправдывает никакие проявления насилия и нарушения порядка на стадионе.

Ранее в социальных сетях появились видео. На кадрах видно, как болельщики сцепились на трибунах. Позже появилось еще одно видео, как группа людей убегала от полицейских по улице Абая.