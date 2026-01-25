#Казахстан в сравнении
Спорт

"Кайрат" – "Арсенал": казахстанские футболисты сделали заявление

Кайрат - Арсенал, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2026 06:20 Фото: Zakon.kz
Ночью 24 января футболисты клуба "Кайрат" сделали заявление перед матчем с "Арсеналом", сообщает Zakon.kz.

Таким образом в своих соцсетях алматинский "Кайрат" анонсировал предстоящий матч с лондонским "Арсеналом" в Лиге Чемпионов.

"Нашу еврокубковую сказку мы завершаем на родине футбола", – подписали они афишу этой игры.

Фото: Telegram/FC Kairat Almaty

Соперники встретятся в ночь с 28 на 29 января в Лондоне, матч начнется в 01:00 по казахстанскому времени.

К этой игре хозяева подходят в статусе абсолютного лидера общего этапа Лиги Чемпионов, ведь в семи матчах "Арсенал" набрал 21 очко. "Кайрат" же, напротив, занимает последнее, 36-е место в турнирной таблице.

"Договоритесь с "Арсеналом" на ничью. Мир взорвется", – пошутили в комментариях.

Ранее в соцсетях вызвало споры соревнование мужчин-карликов и женщин-бодибилдеров.

Алия Абди
ФК "Кайрат" сделал заявление после "потасовки" болельщиков
12:50, 15 марта 2023
Футбольный клуб "Кайрат" сделал заявление о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
10:11, 31 августа 2025
"Кайрат" сделал важное заявление перед продажей билетов на матч с "Реал Мадридом"
12:43, 23 сентября 2025
