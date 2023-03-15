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Бывший агент ФБР приоткрыл завесу тайны допроса Саддама Хусейна

экс-агент ФБР рассказал о допросе Саддама Хусеина Фото: wikimedia
Бывший агент ФБР, которому поручили допросить Саддама Хусейна, рассказал о нескольких месяцах с ним, сообщает Zakon.kz.

После вторжения войск США и Великобритании в Ирак в 2003 году завершилось правление Саддама Хусейна, начавшееся в 1979 году. Его нашла группа Delta Force в укрытии в небольшом иракском городке. 

Нужен был человек, который мог бы поговорить с Хусейном. Выбор пал на специального агента ливанского происхождения Джорджа Пиро. Он приоткрыл завесу тайны о том, каково было допрашивать Саддама Хусейна.

В беседе с CNN отставной агент ФБР рассказал, что ему позвонили в канун Рождества и сообщили, что выбрали для допроса Саддама Хусейна.

Пиро признался, что его первой реакцией был ужас, потому что ему поручили "допрашивать человека, который столько лет был на мировой арене", и он решил подготовиться перед встречей с ним. Пиро купил книги о Хусейне, чтобы узнать о человеке, с которым ему предстояло разговаривать, и разработать стратегию допроса.

"На первой встрече с Саддамом в течение 30 секунд он узнал обо мне две вещи. Я сказал ему, что меня зовут Джордж Пиро и что я главный, и он сразу же сказал: "Ты ливанец". Я сказал ему, что мои родители были ливанцами, и тогда он сказал: "Ты христианин". Я спросил его, является ли это проблемой, и он ответил, что нет. Он любил ливанский народ. Ливанский народ любил его. И я сказал: "Отлично. Мы прекрасно поладим".Джордж Пиро

В общей сложности Пиро провел около семи месяцев, встречаясь со свергнутым президентом Ирака. Он проводил допросы в течение пары часов, однако позже они растянулись на 7-часовые встречи.

Сначала они обсуждали историю, искусство, спорт и политику, поскольку, по словам агента, первоначальной целью было "просто заставить его говорить". Со временем разговор перешел на более серьезные темы, они затронули Усаму бен Ладена – самого разыскиваемого террориста в мире на тот период.

Пиро рассказал, что Хусеин "не любил бен Ладена" и обычно шутил над ним. Бывший правитель Ирака говорил, что "нельзя доверять никому с такой бородой".

Еще один момент, о котором рассказал бывший агент ФБР, – 67-й день рождения Хусейна. Джордж Пиро принес ему чай и печенье, которое испекла его мать, а Хусейн был "подавлен", узнав, что иракцы рады тому, что их не заставляют праздновать его день рождения.

Саддама Хусейна казнили в 2006 году.

Бывший агент Джордж Пиро сейчас работает над книгой, где он в подробностях планирует рассказать о допросе Саддама Хусейна. Отмечается, что ФБР дало разрешение на публикацию.

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