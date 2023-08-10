Агенты ФБР застрелили жителя штата Юта, обвиняемого в угрозах в адрес Байдена

Мужчина из штата Юта угрожал убийством президенту США Джо Байдену. Его застрелили агенты ФБР за несколько часов до того, как Байден должен был прилететь в этот штат в среду, 9 августа, сообщает Zakon.kz.

Специальные агенты пытались вручить ордер на обыск дома Крейга Делиу Робертсона в городе Прово, расположенном к югу от Солт-Лейк-Сити. В 06:15 произошел выстрел, говорится в заявлении ФБР, сообщает The Guardian.



ФБР проводит проверку по факту стрельбы.

Купер Робинсон, один из соседей Робертсона, рассказал, что он выгуливал свою собаку около 05:30. Он увидел пять или шесть полицейских машин, окруживших дом Робертсона. Сосед слышал громкие взрывы, которые, по его мнению, были от светошумовых гранат.

В судебных документах утверждается, что Робертсон ссылался на "убийство президента", а также на угрозы в адрес окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, генерального прокурора Меррика Гарланда и генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.



Согласно судебным документам, в понедельник Робертсон разместил сообщение о том, что он узнал о приезде Байдена в штат Юта и собирается достать камуфляжный костюм, а также "счистить пыль со снайперской винтовки m24".

Во вторник Робертсону предъявили обвинения по трем уголовным статьям, включая угрозы в адрес президента, как следует из судебных документов.



Пресс-секретарь отделения ФБР в штате Юта Сандра Баркер заявила, что бюро серьезно относится ко всем инцидентам со стрельбой, связанным с агентами или членами оперативной группы.

"В соответствии с политикой ФБР данный инцидент находится на рассмотрении инспекционного отдела ФБР. Поскольку дело находится на стадии рассмотрения, мы не можем предоставить никаких дополнительных сведений". Сандра Баркер

Представитель Секретной службы США подтвердил, что ФБР проводит расследование "в отношении человека в штате Юта, который проявлял угрозы в адрес сотрудника Секретной службы".



Байден находится в середине поездки по западу США. В среду он побывал в Нью-Мексико, где выступил на заводе по производству ветряных башен, а в конце дня должен вылететь в Юту.

В четверг он посетит госпиталь для ветеранов, где расскажет о законе "Пакт", расширяющем льготы для ветеранов, а также проведет сбор средств на переизбрание.

Инцидент, произошедший в среду, произошел на фоне участившихся за последние годы случаев политического насилия по всей стране, что, по мнению экспертов, ставит под угрозу американскую демократию.

В докладе, опубликованном в феврале Институтом изучения общественных религий и Институтом Брукингса, исследователи обнаружили, что 12% людей, поддерживающих политическое насилие, указали, что за последние несколько лет они лично угрожали или действительно использовали против кого-либо пистолет, нож или другое оружие.

В последние месяцы имели место и другие случаи, когда люди угрожали насилием политическим деятелям. В январе гражданин Франции и Канады с двойным гражданством признал себя виновным в отправке рицина по почте бывшему президенту США Дональду Трампу. В июне был арестован мужчина из Нью-Гэмпшира, которому были предъявлены обвинения в угрозе убийства неназванного сенатора США.

Согласно результатам опроса, проведенного в прошлом месяце Чикагским университетом, число американцев, считающих оправданным применение силы для восстановления Трампа на посту президента, за последние несколько месяцев увеличилось примерно на 6 млн человек и достигло 18 млн человек.