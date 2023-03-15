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Что изменилось в правилах расчета годовой ставки вознаграждения по микрокредитам и займам

Изменились правила расчета годовой ставки вознаграждения по микрокредитам Фото: freepik
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка внесло изменения в Правила расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по предоставляемым микрокредитам, а также в Правила исчисления ставок вознаграждения по займам и вкладам, сообщает Zakon.kz.

Так, в правилах расчета годовой эффективной ставки вознаграждения по предоставляемым микрокредитам, изменился один пункты, в котором говорится, что микрофинансовые организации указывают годовую эффективную ставку вознаграждения в цифровом выражении, в одинаковой по размеру и стилю оформления шрифтов (курсив, полужирный, выделение цветом) форме с другими ставками вознаграждения:

  • при распространении информации о величинах вознаграждения по микрокредитам, в том числе ее публикации;
  • в договоре о предоставлении микрокредита, заключаемом с клиентом.

В договоре о предоставлении микрокредита, заключаемом с клиентом, годовая эффективная ставка вознаграждения печатается при помощи устройств компьютерной техники в одном предложении с другими ставками вознаграждения.

Также говорится, если общие условия отражаются в договоре о предоставлении микрокредита в виде таблицы, годовая эффективная ставка вознаграждения указывается в отдельной строке (столбце), следующей после указания других ставок.

В Правилах исчисления ставок вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении (реальной стоимости) по займам и вкладам также изменился один пункт.

В нем говорится, что банки указывают годовую эффективную ставку вознаграждения в цифровом выражении, в одинаковой по размеру и стилю оформления шрифтов (курсив, полужирный, выделение цветом) форме с другими ставками вознаграждения:

  • при распространении информации о величинах вознаграждения по услугам, в том числе ее публикации;
  • в договоре о предоставлении услуг, заключаемом с клиентами.

В договоре о предоставлении услуг, заключаемом с клиентами, годовая эффективная ставка вознаграждения печатается при помощи устройств компьютерной техники в одном предложении с другими ставками вознаграждения.

Если общие условия отражаются в договоре о предоставлении услуг в виде таблицы, годовая эффективная ставка вознаграждения указывается в отдельной строке (столбце), следующей после указания других ставок.

Изменения вводятся в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования (14 марта).

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