Определены предельные размеры годовой ставки вознаграждения по займам и микрокредитам
Так, определены следующие предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения:
- по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, – 46% по беззалоговым банковским займам;
- 35% по банковским займам, обеспеченным залогом;
- 25% по ипотечным жилищным займам;
- по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, – 46%;
- по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, – менее 0,3% в день, но не более 179%.
В документе говорится, что на дату заключения договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита, изменения ставки вознаграждения по банковскому займу, микрокредиту или изменения, или введения новых комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа, годовая эффективная ставка вознаграждения не может превышать предельный размер, определенный настоящим пунктом.
Вместе с тем планируется приостановить действие абзаца четвертого пункта 1 совместного постановления, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:
- по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, на срок до 45 календарных дней, в размере, не превышающем 45 МРП, – менее 0,3% в день, но не более 179%.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 февраля.
Ранее сообщалось, что установлены предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по займам, и они не отличаются от предлагаемых в новом документе.