Определены предельные размеры годовой ставки вознаграждения по займам и микрокредитам

Подготовлен проект совместного постановления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Национального банка "Об определении предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения по займам и микрокредитам", сообщает Zakon.kz.

Так, определены следующие предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения:

по банковским займам , предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, – 46% по беззалоговым банковским займам;

, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, – по беззалоговым банковским займам; 35% по банковским займам, обеспеченным залогом;

по банковским займам, обеспеченным залогом; 25% по ипотечным жилищным займам;

по ипотечным жилищным займам; по микрокредитам , предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, – 46% ;

, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, – ; по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, – менее 0,3% в день, но не более 179%.

В документе говорится, что на дату заключения договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита, изменения ставки вознаграждения по банковскому займу, микрокредиту или изменения, или введения новых комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа, годовая эффективная ставка вознаграждения не может превышать предельный размер, определенный настоящим пунктом.

Вместе с тем планируется приостановить действие абзаца четвертого пункта 1 совместного постановления, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, на срок до 45 календарных дней, в размере, не превышающем 45 МРП, – менее 0,3% в день, но не более 179%.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 февраля.

Ранее сообщалось, что установлены предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по займам, и они не отличаются от предлагаемых в новом документе.