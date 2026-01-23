#Казахстан в сравнении
Право

Определены предельные размеры годовой ставки вознаграждения по займам и микрокредитам

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 15:28 Фото: Zakon.kz
Подготовлен проект совместного постановления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка и Национального банка "Об определении предельных размеров годовой эффективной ставки вознаграждения по займам и микрокредитам", сообщает Zakon.kz.

Так, определены следующие предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения:

  • по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, – 46% по беззалоговым банковским займам;
  • 35% по банковским займам, обеспеченным залогом;
  • 25% по ипотечным жилищным займам;
  • по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, – 46%;
  • по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, – менее 0,3% в день, но не более 179%.

В документе говорится, что на дату заключения договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита, изменения ставки вознаграждения по банковскому займу, микрокредиту или изменения, или введения новых комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа, годовая эффективная ставка вознаграждения не может превышать предельный размер, определенный настоящим пунктом.

Вместе с тем планируется приостановить действие абзаца четвертого пункта 1 совместного постановления, установив, что в период приостановления данный абзац действует в следующей редакции:

  • по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, на срок до 45 календарных дней, в размере, не превышающем 45 МРП, – менее 0,3% в день, но не более 179%.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 февраля.

Ранее сообщалось, что установлены предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по займам, и они не отличаются от предлагаемых в новом документе.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
