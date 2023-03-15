Акмолинка оставила 16-летнего сына в полиции

49-летняя жительница Аккольского района Акмолинской области оставила 16-летнего сына в полиции и скрылась в неизвестном направлении. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, семья через некоторое время все же воссоединилась.

Стражи порядка поделились подробностями этой необычной истории.

Оказалось, что женщина привела сына в органы опеки отдела образования Аккольского района для его определения в соответствующие организации в связи с нахождением семьи в затруднительном положении. Однако сотрудники отказались устраивать его.

Тогда жительница области обратилась с заявлением в полицию и решила оставить сына в здании полиции, а затем скрылась в неизвестном направлении.

Позже она вернулась в отдел полиции с просьбой вернуть несовершеннолетнего.

"В настоящее время местными исполнительными органами совместно с инспекторами ювенальной полиции Аккольского РОП проводятся необходимые профилактические мероприятия, включая обследование жилищных условий, запланировано рассмотрение данного вопроса на заседании Комиссии по делам несовершеннолетних". Пресс-служба ДП Акмолинской области

Данный вопрос взят на контроль прокуратурой района, заключили в полиции.