Акмолинка оформила кредиты и перевела деньги мошенникам, поверив в легкий доход

В Акмолинской области зарегистрирован очередной факт интернет-мошенничества. Жертвой преступной схемы стала 48-летняя жительница Аккольского района, оформившая кредиты на общую сумму 6 млн тенге и переведшая деньги злоумышленникам, сообщает Zakon.kz.

По информации ДП региона, в октябре 2025 года женщина увидела в мобильном приложении рекламу о якобы возможных государственных выплатах за экологию и использование природных ресурсов. Перейдя по ссылке, она оставила свой номер телефона, после чего с ней связалась неизвестная, представившаяся финансовым консультантом инвестиционной компании.

В дальнейшем с потерпевшей выходили на связь так называемые менеджеры, которые убеждали ее вложить средства в "инвестиционную деятельность", обещая стабильный высокий доход. Доверившись злоумышленникам, женщина начала выполнять их инструкции.

30 октября 2025 года она оформила рассрочку в одном из банков на 2 млн тенге. 5 ноября взяла еще одну рассрочку на аналогичную сумму в другом банке, а 6 ноября оформила товарный кредит на 2 млн тенге. Таким образом, всего за неделю женщина получила 6 млн тенге, которые полностью перевела на неизвестные счета.

Лишь 17 января она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Правоохранительные органы в очередной раз призывают граждан быть бдительными и не доверять сомнительным предложениям в интернете. При поступлении подозрительных звонков и сообщений рекомендуется немедленно прекращать общение и обращаться в полицию либо консультироваться с сотрудниками банков.

