У Елены Рыбакиной появились новые партнеры в женской сборной Казахстана

Фото: ktf.kz

Стал известен список казахстанских теннисисток на матч квалификационного раунда командного чемпионата мира-2023​ против сборной Польши. В составе казахстанской дружины, помимо трех ее лидеров, есть два новичка – Гозаль Айнитдинова и Аружан Сагандыкова, сообщает Zakon.kz.

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