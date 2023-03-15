У Елены Рыбакиной появились новые партнеры в женской сборной Казахстана
Фото: ktf.kz
Стал известен список казахстанских теннисисток на матч квалификационного раунда командного чемпионата мира-2023 против сборной Польши. В составе казахстанской дружины, помимо трех ее лидеров, есть два новичка – Гозаль Айнитдинова и Аружан Сагандыкова, сообщает Zakon.kz.
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Капитан женской сборной Казахстана Ярослава Шведова на поединок с представителями Польши пригласила шесть игроков:
1. Елена Рыбакина (10-я ракетка одиночного рейтинга WTA).
2. Юлия Путинцева (42).
3. Анна Данилина (542).
4. Гозаль Айнитдинова (333).
5. Жанель Рустемова.
В списке запасной теннисистки числится Аружан Сагандыкова (1161-й номер рейтинга WTA).
Матч Казахстан – Польша пройдет 14-15 апреля в городе Астана на грунтовом покрытии.
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