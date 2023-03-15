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Партия "Ауыл" провела масштабный конгресс женщин "Ұлағатты әйел– ұлт ұйытқысы"

Партия "Ауыл" провела масштабный конгресс женщин "Ұлағатты әйел– ұлт ұйытқысы" Фото: пресс-служба партии "Ауыл"
15 марта партия "Ауыл" в городе Шымкент организовала конгресс женщин "Ұлағатты әйел– ұлт ұйытқысы".

В мероприятии, проведенном для поддержки сельских женщин, приняли участие кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии "Ауыл" Каракат Абден и Анна Данченко, София Абдразакова, основатель объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол", актриса Айнур Жугунусова, поэтесса Курманай Бактияркызы, серебряный призер Олимпийских игр Жазира Жапаркул.

Партия

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

Конгресс был организован в поддержку всех казахстанских женщин, в том числе сельских. В мероприятии приняли участие около тысячи женщин из разных уголков страны. В ходе встречи обсуждены вопросы содействия улучшению социального положения сельских женщин и повышения их активности в общественной жизни страны.

Кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии "Ауыл" высказали свои конкретные предложения по данному вопросу.

Партия

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

"Многие женщины не только хранят домашний очаг, но и добиваются успехов в различных сферах. Ведь неслучайно казахская пословица гласит: "Женщина одной рукой качает колыбель, а другой – весь мир". В сельском хозяйстве также много женщин. Большая часть многодетных матерей проживает в аулах. То есть, ауыл – золотая колыбель казахов. Именно в аулах вы найдете сплочение всех культурных ценностей, искусства и ремесел. Ауыл – оплот духовности, основа культуры, источник традиций. Девушки из аулов всегда придерживаются традиций и обычаев. 51% всех членов партии "Ауыл" являются женщинами, в предвыборной гонке от партии выдвинуты 6 женщин в Мажилис, 88 женщин – в местные маслихаты различного уровня. Партия всегда готова поддержать и с большим уважением относится к труду каждой женщины. Мы уверены, что без решения сельских проблем не будут решены другие проблемы в стране. Наша цель – развитие села и расширение возможностей сельских женщин. При вашей поддержке мы поднимем вопросы снижения пенсионного возраста для сельских женщин и расчёта пенсионного возраста отдельной градацией; признания их "работниками" в период воспитания детей и включения этого периода в трудовой стаж; введения сельского коэффициента для женщин, работающих в социально значимых учреждениях на селе. Если нас поддержат женщины, мы преодолеем все препятствия на своем пути. Поддержите нас на выборах! Давайте вместе реализуем эти изменения!"Каракат Абден
Партия

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

В рамках конгресса также прошел модный показ казахской традиционной одежды и ювелирных изделий.

Вниманию участников были представлены яркие образцы украшений и уникальных моделей одежды в национальном стиле.

Заказчик: ОО "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"

Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл"

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