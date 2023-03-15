Партия "Ауыл" провела масштабный конгресс женщин "Ұлағатты әйел– ұлт ұйытқысы"

15 марта партия "Ауыл" в городе Шымкент организовала конгресс женщин "Ұлағатты әйел– ұлт ұйытқысы".

В мероприятии, проведенном для поддержки сельских женщин, приняли участие кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии "Ауыл" Каракат Абден и Анна Данченко, София Абдразакова, основатель объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол", актриса Айнур Жугунусова, поэтесса Курманай Бактияркызы, серебряный призер Олимпийских игр Жазира Жапаркул.

Фото: пресс-служба партии "Ауыл"

Конгресс был организован в поддержку всех казахстанских женщин, в том числе сельских. В мероприятии приняли участие около тысячи женщин из разных уголков страны. В ходе встречи обсуждены вопросы содействия улучшению социального положения сельских женщин и повышения их активности в общественной жизни страны.

Кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии "Ауыл" высказали свои конкретные предложения по данному вопросу.