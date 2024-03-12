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Скончался экс-председатель партии "Ауыл" Гани Калиев

Скончался экс-председатель партии &quot;Ауыл&quot; Гани Калиев, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 17:32 Фото: Facebook/Гани Калиев
Сегодня, 12 марта 2024 года, умер бывший председатель Народно-демократической патриотической партии (НДПП) "Ауыл" Гани Калиев. Ему было 85 лет, сообщает Zakon.kz.

Информацию подтвердили в пресс-службе НДПП "Ауыл".

Калиев Гани Алимович родился 19 июля 1938 года в Жамбылской области. Окончил в 1962 году Кыргызский государственный университет по специальности "Экономика сельского хозяйства", в 1964–1967 годы – Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (аспирантура, кандидатская диссертация на тему "Производственные типы овцеводческих совхозов Алматинской области и перспективы их развития"). В 1980 году получил степень "Доктор экономических наук", а в 1986 году стал профессором.

В разные годы был академиком Казахской академии сельскохозяйственных наук (1991), Украинской академии аграрных наук (1992), Национальной академии наук РК (1996).

Трудовую деятельность начинал с должности старшего экономиста совхоза "Майтобе" Таласского района Жамбылской области. Затем преподавал на кафедре планирования Алматинского института народного хозяйства (1963–1964), был старшим научным сотрудником, заведующим отделом, заместителем директора по науке и внедрению Казахского НИИ экономики и организации сельского хозяйства (1968–1983), руководил разработками и внедрениями в производство оптимальных параметров перспективных агропромышленных формирований в плодоовощеводстве, хлопководстве, скотоводстве и овцеводстве, специализации сельхозпредприятий в условиях межхозяйственной кооперации (1981–1984).

В 1984–1988 годы был директором Казахского научно-исследовательского технологического института овцеводства, в 1988–1999 годы – директором Казахского НИИ экономики и организации агропромышленного комплекса.

Гани Алимович также был первым президентом Казахской академии сельскохозяйственных наук (1991–1996), президентом Национальной федерации фермеров Казахстана "КазАгро", членом президиума Высшей аттестационной комиссии, президиума комиссии по государственным премиям РК в области науки, техники и образования (1991–1998).

Кроме того, в 1990–1993 годы – депутатом Верховного Совета Казахской ССР, в 1999–2004 годы – депутатом Мажилиса Парламента РК.

С января 2000 года по август 2015 года Гани Алимович занимал должность председателя Социал-демократической партии "Ауыл".

Он является автором более 300 научных трудов (10 монографий и четыре учебника), заслуженным деятелем науки КР (1993), награжден орденом "Парасат" (2002), медалями "За освоение целинных и залежных земель", "Тыңға 50 жыл".

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