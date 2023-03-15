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Более 100 мероприятий организуют в Астане в честь празднования Наурыза

Более 100 мероприятий организуют в Астане в честь празднования Наурыза Фото: gov.kz
В честь празднования Наурыз мейрамы в столице проведут более 100 разноформатных мероприятий. Жители и гости города смогут посетить концерты, праздничные программы, выставки, постановки, спортивные состязания по национальным видам спорта, народные гуляния и многое другое.

Как отмечено на сайте акимата Астаны, в 12:00 15 марта Централизованная библиотечная система проведет праздничный вечер "Армысың, әз-Наурыз", а в 16:00 16 марта – демонстрацию национальных традиций "Нұр себеле, Ұлыстың ұлы күні Наурыз!".

16-17 марта в организациях образования города подготовят тематические выставки, конференции в библиотеках и музеях для учащихся, а также встречи с учителями-ветеранами, театрализованные представления, конкурсы.

В учебном центре "Өркен" организуют турнир по национальным играм "Наурыз той басталды".

В 19:00 16 марта Дворец "Жастар" приглашает на концертную программу "Наурыз мейрамы - құтты болсын!". В 19:30 17 марта здесь же состоится праздничная программа "Наурыз - думан".

С 16 по 28 марта с 10 до 18:00 в Музее Сакена Сейфуллина будет работать праздничная выставка "Қош келдің – әз-Наурыз".

В ЕНУ имени Гумилева 17 марта проведут конкурс среди факультетов по созданию праздничного концерта и дастархана.

В Столичном театре кукол с 17 по 31 марта для юных зрителей организуют шоу ростовых кукол "Наурыз - думан".

17 марта Государственная академическая филармония имени Е.Рахмадиева приглашает на концерт "Палитра созвучий", на котором Камерный хор представит программу, созданную совместно с Гамбургским женским хором (Германия).

20 марта в 19:00 на этой же сцене будут вручать национальную премию в сфере культуры "Наурыз ұлттық сыйлығы".

В этот же день Дворец школьников имени аль-Фараби готовит танцевальный флешмоб "Қара жорға" и челлендж кюев "Наурыз – думан".

В 18:00 21 марта Музыкальный театр юного зрителя представит премьерный спектакль "Конец лета". 22 марта здесь покажут музыкальную драму "Абай-Тогжан", а 23 марта - премьеру музыкально-драматической постановки "Гауһартас".

В 19:00 21 марта в ЦКЗ "Казахстан" пройдет концерт "Әнім сен едің". На сцене прозвучат самые популярные песни выдающегося казахского композитора-песенника Шамши Калдаякова в современной обработке в исполнении ведущих солистов страны, молодых и талантливых исполнителей, популярных звезд современной эстрады.

21 по 23 марта на территории международного выставочного центра ЭКСПО будет проходить восточная ярмарка "Наурыз базары". Здесь представят богатый выбор новых коллекций одежды в этностиле, ювелирных изделий, предметов из керамики, металла, войлока и шелка, сувениров. Для горожан будет доступна свежая продукция от лучших крестьянских хозяйств и товаропроизводителей из разных регионов страны по самым выгодным ценам. Настоящих гурманов ждет фестиваль восточной кухни. Ярмарка будет работать 21 марта с 13:00 до 18:00, 22 и 23 числа с 09:00 до 18:00.

В 13:00 21 марта на открытой площадке около сферы Nur Alem территории ЭКСПО откроется фестиваль кочевой цивилизации "Наурыз мейрамы". Он будет работать также 22 и 23 марта с 11:00 до 18:00. В рамках фестиваля будут проходить соревнования по национальным видам спорта среди жителей столицы в честь праздника.

Фестиваль также будет рассредоточен и в других районах столицы. Так, на площади у монумента Қазақ Елі и Городской площади он будет открыт 21 и 22 марта с 11:00 до 16:00 часов, 23 марта - с 11:00 до 14:00.

Массовые гуляния также будут организованы в жилых массивах.

По району Алматы:

- ЖМ "Железнодорожный";

- парк "Жерұйық";

- аллея "Күйшілер";

- ЖМ "Интернациональный";

- ЖМ "Мичурино".

По району Есиль:

- ЖМ "Үркер";

- у монумента "Байтерек";

- ЖМ "Пригородный";

- Сквер в "Жагалау";

- ЖК "Арнау";

- ЖК "Зеленый квартал";

- "Назарбаев-Центр".

По району Сарыарка:

- парк "Коктал";

- парк "Қорғалжын";

- ЖМ "Агрогородок".

По району Байконыр:

- парк "Ататүрік";

- аллея "Писателей";

- ЖМ "Кирпичный";

- ЖМ "Казгородок";

- ЖМ "Өндіріс".

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