В Астане проходят масштабные мероприятия в честь Наурыза

В столице с 21 по 22 марта праздничные мероприятия в честь Наурыза проходят на всех открытых площадках в шести районах города, сообщает Zakon.kz.

"На городской площади (перед зданием столичного акимата), у площадей монументов Қазақ елі и Байтерек, на территории стадиона "Астана-Арена" и площадке EXPO с раннего утра звучит праздничная музыка. Здесь открылись ярмарки ремесленников, гостей угощают традиционными блюдами, идут соревнования по национальным видам спорта, с ценными призами и памятными подарками для победителей", – рассказали в акимате столицы.

Участники соревнуются в поднятии гири, армрестлинге, перетягивании каната, асык ату, казакша курес, кой котеру.

Фото: акимат Астаны

На территории всех шести столичных районов установили юрты и организовали праздничные ярмарки. На площадках выступают звезды казахстанской эстрады и городские коллективы. В их числе: Канат Умбетов, Абай Бегей, Алишер Каримов, Айдар Байділдин, Трио "Алтын", группа "Арт домбыра", Мади Кадыров, Ғалымжан Жолдасбай, Нүркен Якияев, группа Меломен, Жаксыкелді Маясаров, дуэт "Казакия", Айгерім Мамырова, Кеңес Әлімжан, Ғаділбек Жанай, Маржан Арапбаева, Нұрлан мен Мұрат, Асхат Тарғын, Айгүл Иманбаева, Этно ансамбль "Алтын", группы ДиАрт и Байтерек, Ернар Жұматаев и многие другие.

Организованы красочные фотозоны и установлены алтыбаканы.

Фото: акимат Астаны

21 марта с 11:00 в районе Есиль праздничные мероприятия начались у монумента Байтерек, проходят соревнования по национальным видам спорта, с 13:00 здесь началась концертная программа.

На территории EXPO с 11:00 проходят соревнования по национальным видам спорта, ярмарка ремесленников и праздничная торговля. С 14:00 начался концерт.

Праздничные мероприятия проходят и в районе Сарыарка на городской площади. На территории развернулись восемь юрт, гостей с 11:00 ждет ярмарка традиционных изделий, где можно познакомиться с народными ремеслами и приобрести национальные угощения. Также проходят соревнования по национальным видам спорта. С 13:00 начался праздничный концерт с участием артистов столицы.

Фото: акимат Астаны

В районе Байконыр с 12:00 в парке Ататюрк начались состязания по национальным видам спорта: қазақ күресі, перетягивание каната, гір көтеру, асык ату, қой көтеру. Также организована специальная фотозона Әз-Наурыз. С 13:00 проходит праздничная концертная программа с участием звезд.

На аллее "Писателей" (пересечение проспекта Абая и улицы Сембинова) с 12:00 также начался праздничный концерт.

В районе Сарайшык с 13:00 на площади у монумента "Қазақ елі" началось праздничное гуляние с концертной программой, соревнованиями по национальным видам спорта, ярмаркой ремесленников и праздничной торговлей.

В районе Алматы праздничные мероприятия начались с 11:00 на территории Дворца школьников им. аль-Фараби по проспекту Тауелсиздик. С утра проходят соревнования по национальным видам спорта, ярмарка ремесленников и праздничная торговля. С 13:00 организован концерт с участием артистов.

Фото: акимат Астаны

В районе Нура празднование началось с 20 марта. 21 марта с 11:00 на площади перед стадионом Астана Арена открылись торговые ряды ремесленников, проходят состязания по национальным видам спорта. Для памятных фото на локации стоят беркутчи, тазы, верблюды и лошади, организованы тематические фотозоны. Также выставлены юрты и картины в этническом стиле, с 13:00 началась концертная программа.

Напомним, 14 марта в Казахстане стартовала декада Наурызнама, посвященная празднованию Наурыз мейрамы. В течение этих 10 дней в Астане проходит более 200 масштабных мероприятий в честь праздника – концерты, выставки, спектакли, творческие вечера и многое другое.