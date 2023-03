В Китае для влюбленных изобрели приложение для поцелуев на расстоянии

Группа студентов университета в Китае решила проблемы пар на расстоянии. Они изобрели устройство, которое позволяет пользователям испытать подлинные ощущения от поцелуя своего партнера, сообщает The Independent.



Изобретение запатентовал Чанчжоуский профессиональный институт мехатронных технологий. Устройство, оснащенное модулем в форме рта, призвано имитировать давление, движение и температуру губ целующегося с помощью датчиков.

Remote kissing device for long-distance lovers, invented and patented by Chinese university student in Changzhou City.

The mouth-shaped module, served as an inducing area for lovers to make the kiss and then it can transfer kiss gesture to the "mouth" on the other side. pic.twitter.com/5i2ogMiUXe