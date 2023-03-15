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В Китае для влюбленных изобрели приложение для поцелуев на расстоянии

гаджет для поцелуев Фото: pixabay
3D-устройство позволяет пользователям "загружать" свои поцелуи для своих партнеров на расстоянии, сообщает Zakon.kz.

Группа студентов университета в Китае решила проблемы пар на расстоянии. Они изобрели устройство, которое позволяет пользователям испытать подлинные ощущения от поцелуя своего партнера, сообщает The Independent.

Изобретение запатентовал Чанчжоуский профессиональный институт мехатронных технологий. Устройство, оснащенное модулем в форме рта, призвано имитировать давление, движение и температуру губ целующегося с помощью датчиков.

Ведущий изобретатель Цзян Чжунли рассказал, что у него были отношения на расстоянии со своей девушкой. Тогда ему пришла в голову идея создания устройства.

Цзян рассказал, что устройство может быть использовано для продвижения моногамных отношений, поскольку оно может соединять только одного отправителя и одного получателя одновременно. Для этого также требуется согласие обеих сторон.

В настоящее время устройство для поцелуев продается на крупнейшем в Китае сайте онлайн-магазинов. Однако такое изобретение вызвало неоднозначную реакцию пользователей соцсетей. Они возмутились тем, что технологии уничтожают форму реального человеческого общения.

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