Поцелуи помогают избежать кариеса – стоматолог

Поцелуи могут быть не только романтичными, но и полезными для зубов, сообщает Zakon.kz.

Стоматолог-терапевт Екатерина Денисова в интервью "Газете.ru" рассказала, как страсть к поцелуям может защищать от кариеса.

По словам врача, во время поцелуев активизируется выработка слюны – настоящего защитника зубной эмали. В составе нашей слюны есть белки, включая муцины и ферменты, которые создают на поверхности зубов защитную пленку и помогают минеральному составу эмали оставаться стабильным.

"Слюна нейтрализует кислоты, которые разрушают эмаль зубов. Нейтрализация кислот – важный фактор в профилактике кариеса", – подчеркнула Денисова.

Она добавила, что, согласно исследованию специалистов из Эквадора, для защиты от кариеса достаточно всего одного поцелуя длительностью 40 секунд. Но польза слюны на этом не заканчивается, она содержит антибактериальные вещества, такие как лактоферрин и лактопероксидаза, а также пептиды и иммуноглобулины, которые поддерживают иммунную систему.

Так что, по сути, поцелуй – это маленькая зубная профилактика с дозой романтики.

