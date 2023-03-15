Как регламентируют деятельность таксистов в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова 15 марта рассказала о введении специального налогового режима для работников служб такси, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На пленарном заседании Сената она отметила, что на сегодняшний день в "Яндекс.Такси" работает около 500 тыс. водителей.

"Для них это удобный гибкий график работы и является одним из источников дохода, не препятствующим трудовой деятельности. Чтобы их признать формально работающими, они должны подписать публичный договор, если они его заключили, то будут являться независимыми работниками". Тамара Дуйсенова

По словам главы Минтруда, налоги будет выплачивать оператор платформы или же само лицо как индивидуальный предприниматель. Это будет давать возможность казахстанцам свободно работать.

"Все это для того, чтобы привлечь в налоговый режим наших граждан, если будут соцотчисления, то данное физлицо будет охвачено всеми социальными благами, и у него будут соответствующие права на получение той или иной помощи", – добавила Тамара Дуйсенова.

15 марта сенаторы одобрили в первом чтении проект Социального кодекса, в рамках которого в стране либерализуют рынок труда и признают все виды гибкой занятости.

В этих целях уже введено понятие независимого работника – лица, занимающегося трудовой деятельностью, приносящей ему доход, но не имеющей официальной государственной регистрации в уполномоченных органах. Деятельность таких работников будет признаваться формальной занятостью.

