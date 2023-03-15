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Тамара Дуйсенова рассказала, будет ли работать на пенсии

Тамара Дуйсенова рассказала, будет ли работать на пенсии Фото: primeminister.kz
Министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах пленарного заседания в Сенате ответила на вопрос, будет ли работать на пенсии, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что согласно Трудовому кодексу казахстанским работодателям дали возможность самим определяться – продолжать трудовой договор или не продолжать в зависимости от опыта работы конкретного человека. По ее словам, многие оставляют своих работников на прежней должности и зарплате, к которой плюсуется и пенсия.

"Да, в отдельных случаях это могут быть лица, которые хотят продолжать работу в связи с тем, что необходимо для их семейного бюджета. То есть мы не препятствуем работе. Это выбор самого человека. Если мой опыт нужен будет, я бы продолжила работу. Если мой опыт не нужен, то тогда, конечно, я тоже буду находиться на пенсии. Буду получать пенсионные выплаты".Тамара Дуйсенова

На пленарном заседании в Сенате она представила новый Социальный кодекс, который депутаты одобрили в первом чтении. Кодекс кардинально меняет парадигму господдержки, которая будет направлена на упреждение трудных жизненных ситуаций, а не на устранение последствий.

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