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Токаев подписал закон, усиливающий государственный контроль за использованием и охраной земель

Токаев подписал закон, усиливающий контроль за использованием земель Фото: freepik
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", сообщает Zakon.kz.

Основная цель закона – установление административной ответственности за нарушения отдельных положений земельного законодательства и наделение органов, осуществляющих государственный контроль за использованием и охраной земель, полномочиями по рассмотрению административных дел и наложению соответствующих взысканий.

В целом закон направлен на уточнение административной ответственности за нарушение земельного законодательства по отдельным статьям.

Кроме того, предполагается пересмотр полномочий органов, осуществляющих государственный контроль за использованием земель.

Как ожидается, закон позволит снизить коррупционные риски и усилить государственный контроль за использованием и охраной земель.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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