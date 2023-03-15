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В России хотят выплачивать материнский капитал отцам с детьми от суррогатных матерей

В России хотят выплачивать маткапиталл отцам с детьми от суррогатных матерей Фото: pixabay
Госдума РФ на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект, распространяющий право на маткапитал на мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей, сообщает Zakon.kz.

Законопроект предлагает распространить право на маткапитал на мужчин, признанных единственным родителем детей, рожденных для него с 1 января 2007 года, пишут РИА "Новости".

Речь идет о втором, третьем или последующих детях, рожденных "в результате использования суррогатного материнства, в случае вступления впоследствии такого мужчины в брак и воспитания им детей совместно с усыновившей их супругой, если ранее он и его супруга не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки".

Кроме этого, право на получение маткапитала предоставляется мужчинам, у которых с 1 января 2020 года в результате суррогатного материнства родился первый ребенок, а также которые вступили в брак и воспитывают своих детей в семье совместно с усыновившей их супругой.

Также, согласно законопроекту, такое право мужчины прекращается в случае его смерти или в случае лишения родительских прав и переходит к усыновившей его ребенка супруге независимо от наличия гражданства РФ или статуса лица без гражданства.

Если женщина умерла, совершила умышленное преступление в отношении своего ребенка или решение о праве усыновления ребенка отменено, то она лишается права на маткапитал.

Отмечается, что в таком случае оно возникает у ребенка, не достигшего совершеннолетия, или у ребенка-студента, обучающегося по очной форме обучения в образовательной организации до окончания обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет.

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