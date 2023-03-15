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В Астане жених порезал имама после обряда никах

форма Фото: Zakon.kz
Имам госпитализирован в больницу, находится в тяжелом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 14 марта. Как пишут СМИ, пара прошла обряд никах, после они поссорились. В момент нападения на имама молодая невеста совершила попытку суицида (выпила уксус). Она тоже была госпитализирована.

"По данному факту отделом полиции района "Сарыарка" ДП г. Астаны начато досудебное расследование", – рассказали в полиции.

Назначены все необходимые экспертизы. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания ДП.

Никах – это бракосочетание, утверждение брака, после которого наступают обязанности мужа и жены по отношению друг к другу. То есть когда никах установили, молодые люди становятся мужем и женой.

Ранее сообщалось, что в Казахстане задержали владельцев сайта Kyzdar.Net.

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