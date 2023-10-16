В Минюсте высказались об обряде никах

Министр юстиции Азамат Ескараев на брифинге 16 октября высказался о законности регистрации брака по мусульманским канонам, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Азамата Ескараева, почему некоторые граждане Казахстана по религиозным мотивам вступают в брак только по мусульманским традициям, а в ЗАГСах брак не регистрируют.

В такой ситуации, по их данным, когда рождается ребенок, официально у него нет отца. Это помогает биологическому отцу уйти от ответственности в случае развода. Представители СМИ поинтересовались, как действовать в таких случаях девушкам.

"Права девушек, вступающих в брак, должны быть защищены в установленном государством порядке. И в этом контексте, если человек не зарегистрировал брак в установленном законом порядке через госорганы, есть определенные вопросы, те риски, о которых вы говорите. Чтобы девушки себя чувствовали защищенными, нужно регистрировать свои отношения в установленном порядке", – сказал министр юстиции Азамат Ескараев.

В целом, по его словам, ситуация, когда будущий супруг отказывается идти в ЗАГС, должен вызвать вопрос у девушек.

"Девушки вступают в брак в сознательном возрасте, и у них должны быть вопросы: "Почему человек не хочет официально регистрировать брак? Кого или чего он боится? Что он скрывает?" – заявил глава Минюста.

Никах в исламе в переводе с арабского языка означает "бракосочетание" и сходен у мусульман по своему значению и действию с термином "женитьба".



1 февраля 2018 года сообщалось, что в Казахстане запретят проводить никах вне мечети.