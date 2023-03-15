В ЗКО в подтопленных районах откачали более 40 тыс. кубометров воды

В ЗКО продолжаются противопаводковые мероприятия. Посты наблюдения для мониторинга за уровнем воды в руслах рек Деркул и Чаган выставлены в черте Уральска, сообщает Zakon.kz.

За день на опасных участках уложено 2600 мешков с инертным материалом. Работы проводятся в районе Байтерек, Бурлинском, Каратобинском, Чингирлауском районах и городе Уральске. Также за сутки было откачано более 40 тыс. кубометров воды в районах, подвергшихся подтоплению.

"В течение 6 дней спасателями совместно с местными исполнительными органами проводились противопаводковые мероприятия в селе Зеленое района Байтерек в связи с поднятием уровня воды в реке. Благодаря принятым мерам подтопления жилых домов в данном селе не допущено. На сегодняшний день уровень воды в реке снизился и угроза подтопления села снята", – рассказали в пресс-службе ДЧС региона.

В селе Достык района Байтерек в результате принятых превентивных мер по укладке инертных материалов не допущено подтопление жилого дома и минимизированы риски подтопления других домов.

Отмечается, что в Сырымском и Теректинском районах из 6 подтопленных домов полностью откачана вода, что дало возможность порядка 30 эвакуированным людям вернуться в свои дома.

Оставшиеся эвакуированные 33 человека размещены в пунктах временной эвакуации, 238 человек находятся у родственников. Отогнано в безопасные места более 280 голов сельскохозяйственных животных.

"Всего вывезли 11 беременных и двух больных. Часть взяли к себе районные больницы, часть остановились у родственников вне подтопленных населенных пунктов". Замначальника ДЧС ЗКО Канат Доспаев

По его словам, в поселках есть продуктовые магазины. Владельцы магазинов передают в акиматы сведения о необходимости продуктов, которые закупаются акиматами и спасателями доставляются на плавсредствах и технике высокой проходимости. Во всех населенных пунктах устранена неисправность с электричеством, заявил представитель ДЧС.

"В проведении аварийно-спасательных и неотложных работ участвуют почти 1 тыс. человек личного состава, более 400 единиц техники, включая инженерную технику, мотопомпы, плавательные средства, вертолет – МЧС, местных исполнительных органов, МВД, МО, также дополнительно привлеченные силы и средства МЧС из Атырауской и Мангистауской областей", – рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ЗКО талые воды разрушили дамбу.