Более 270 тысяч кубометров воды за сутки откачали с затопленных территорий в СКО

Фото: пресс-служба МЧС РК

Прибывшие спасатели МЧС из регионов продолжают противопаводковые работы в СКО. За сутки они отвели и откачали 277 360 кубометров воды, сообщает Zakon.kz.

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