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Более 270 тысяч кубометров воды за сутки откачали с затопленных территорий в СКО

паводки в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 18:21 Фото: пресс-служба МЧС РК
Прибывшие спасатели МЧС из регионов продолжают противопаводковые работы в СКО. За сутки они отвели и откачали 277 360 кубометров воды, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, спасатели вели работы в 29 частных жилых домах и 22 дворовых территориях.

"В поселке Заречный работы по откачке талой воды завершены. Осуществляется аэровизуальный облет населенных пунктов", – говорится в сообщении.
паводки в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 18:21

Фото: пресс-служба МЧС РК

Ранее в Минфине высказались об оценке ущерба от паводков для жителей Кульсары.

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