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Ситуация в Украине: по всей стране объявлена воздушная тревога, Дания выделит 1 млрд долларов в помощь Киеву

деньги Фото: pixabay
Министр финансов Дании Николай Ваммен заявил о том, что страна выделит 1 млрд долларов на военную, экономическую и гражданскую помощь Украине, сообщает Zakon.kz.
  • Воздушную тревогу по всей Украине объявили уже третий раз за день, сообщает онлайн-ресурс оповещения граждан страны.
  • Министр обороны США Ллойд Остин заявил во время онлайн-заседания контактной группы государств запада по оказанию военной помощи Украине, что девять стран обязались поставить Киеву 150 танков Leopard.
  • Латвия начала оказывать военную помощь Киеву еще до начала российской спецоперации в Украине. Об этом сообщил латвийский премьер Кришьянис Кариньш.
  • Сразу несколько стран скоро поставят самолеты МиГ-29 в Украину, сообщил пресс-секретарь польского Кабмина Петр Мюллер.
  • Ведутся переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней, рассказал министр обороны Турции.
  • Десятое заседание контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн" началось, написал министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.
  • Президент РФ Владимир Путин не верит, что за взрывом на "Северных потоках" стоит проукраинская группировка. По его словам, под "Северный поток" заложили несколько взрывных устройств, и он считает, что США теоретически заинтересованы в таких инцидентах.
  • Китай, Иран и Россия проведут совместные военно-морские учения в Оманском заливе 15-19 марта, сообщило Минобороны КНР.
  • Верховный суд Британии разрешил Украине использовать довод о давлении России для защиты своих интересов в деле о долге перед РФ по евробондам, следует из решения суда.

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Редакция Zakon.kz
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