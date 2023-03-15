Ситуация в Украине: по всей стране объявлена воздушная тревога, Дания выделит 1 млрд долларов в помощь Киеву

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Министр финансов Дании Николай Ваммен заявил о том, что страна выделит 1 млрд долларов на военную, экономическую и гражданскую помощь Украине, сообщает Zakon.kz.

Воздушную тревогу по всей Украине объявили уже третий раз за день, сообщает онлайн-ресурс оповещения граждан страны.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил во время онлайн-заседания контактной группы государств запада по оказанию военной помощи Украине, что девять стран обязались поставить Киеву 150 танков Leopard.

Латвия начала оказывать военную помощь Киеву еще до начала российской спецоперации в Украине. Об этом сообщил латвийский премьер Кришьянис Кариньш.

Сразу несколько стран скоро поставят самолеты МиГ-29 в Украину, сообщил пресс-секретарь польского Кабмина Петр Мюллер.

Ведутся переговоры о продлении зерновой сделки на 120 дней, рассказал министр обороны Турции.

Десятое заседание контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн" началось, написал министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

Президент РФ Владимир Путин не верит, что за взрывом на "Северных потоках" стоит проукраинская группировка. По его словам, под "Северный поток" заложили несколько взрывных устройств, и он считает, что США теоретически заинтересованы в таких инцидентах.

Китай, Иран и Россия проведут совместные военно-морские учения в Оманском заливе 15-19 марта, сообщило Минобороны КНР.

Верховный суд Британии разрешил Украине использовать довод о давлении России для защиты своих интересов в деле о долге перед РФ по евробондам, следует из решения суда.

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