Ситуация в Украине: Вашингтон выделил Киеву военную помощь на 250 млн долларов

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США объявили о выделении Украине 250 миллионов долларов военной помощи - западные партнеры заявляют, что будут поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

США объявили о выделении 250 миллионов долларов военной помощи Украине. Этот транш станет последним в уходящем году и будет доступен без нового голосования в Конгрессе. Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, Киеву будут переданы оружие и боеприпасы со складов Пентагона.

Власти Украины и Венгрии готовят встречу украинского президента Владимира Зеленского и венгерского премьер-министра Виктора Орбана в ближайшее время, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Украина столкнется со сложностями в 2024 году из-за усталости западных стран, предрек секретарь Министерства обороны Эстонии Кусти Салм в беседе с изданием Newsweek.

Президент Украины Владимир Зеленский обманул в 2019 году президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелу Меркель, пообещав дать Донбассу особый статус. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

По всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщают Воздушные силы (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

Законопроект о мобилизации на Украине в случае его принятия приведет к массовому исходу жителей страны. Об этом рассказал экс-генпрокурор республики Святослав Пискун на YouTube-канале "Да, это так".

Премьер Украины Денис Шмыгаль запросил экстренную встречу с донорами Киева в январе для обсуждения предоставления финансирования из-за "крайне высокой неопределенности" в вопросе бюджета страны в начале следующего года, передает агентство Блумберг со ссылкой на письмо Шмыгаля.

В последнее время Вашингтон и Евросоюз начали пересматривать стратегию по Украине, отказываясь от идеи "тотальной победы над Россией" и обсуждая детали потенциальных мирных переговоров между Киевом и Москвой, пишет Politico со ссылкой на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в США. Читайте также Бесплатный бензин убил 40 человек в Либерии

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