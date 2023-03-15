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Ученые предупредили о вреде кофеина для здоровья

исследование Фото: pixabay
Ученые Гарвардской медицинской школы обнаружили, что кофеин играет роль в здоровье кишечника, сообщает Zakon.kz.

Как пишется в исследовании, опубликованном в журнале Immunity, в кишечнике находятся множество микроорганизмов, некоторые из которых способствуют развитию воспалительного заболевания кишечника (ВЗК). Ученые выяснили, что ксантин (метаболит пурина, который содержится в больших количествах в продуктах с кофеином) может играть роль в дифференцировке клеток Th17.

Уточняется, что клетки под названием Т-хелперы, к которым относится Th17, создают в кишечнике защитный барьер. Когда возникает бактериальная или грибковая инфекция, организм производит больше клеток Th17. Однако они также участвуют в развитии таких заболеваний, как рассеянный склероз, ревматоидный артрит, псориаз и ВЗК.

"Слишком рано рассуждать о том, приводит ли количество ксантина в чашке кофе к полезным или вредным эффектам в кишечнике человека, но это дает нам интересные выводы для дальнейшего изучения, поскольку мы ищем способы вызвать защитную реакцию и сформировать более крепкий барьер в кишечнике. Хотя мы еще не знаем, что именно вызывает ВЗК, инструменты, которые мы здесь разработали, могут приблизить нас к пониманию этого и того, как вылечить или предотвратить болезнь", – отметила команда.

Ранее сообщалось, что фейки о лечении рака пищевой содой появились в соцсетях.

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