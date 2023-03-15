Фейки о лечении рака пищевой содой появились в соцсетях
Для граждан Казахстана, проходящих лечение от онкологических заболеваний, химиотерапия предоставляется бесплатно. Для этого пациентам нужно встать на учет в онкодиспансере по месту жительства. Утверждения о баснословных затратах на химиотерапию безосновательны.
"Важно и то, что химиотерапия, как и остальные одобренные доказательной медициной методы лечения, эффективна. Это доказано масштабными клиническими исследованиями, которые проводились во многих странах. Лечение содой, напротив, не только неэффективно, но и опасно", – говорится в публикации StopFake.kz.
Метод "лечения" содой предложил врач-онколог Тулио Симончини. Он обосновал свое предложение тем, что рак – это якобы грибковое заболевание, а вливание больших доз раствора соды должно помочь в его лечении.
Симончини сразу приступил к "лечению" первого пациента. В результате больной скончался спустя всего два дня после начала такой "терапии". Симончини осудили на пять с половиной лет за непреднамеренное убийство.
"Распространяемые в соцсетях призывы лечиться содой вместо лекарств антинаучны и откровенно опасны. Верить им нельзя", – говорится в сообщении StopFake.kz.
Ранее специалист объяснял, чем вреден для здоровья один из народных способов избавления от изжоги. Сода может разъедать желудок изнутри, поскольку она усиливает выработку соляной кислоты.