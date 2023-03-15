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Фейки о лечении рака пищевой содой появились в соцсетях

порошок, врач, советы, фейк Фото: pixabay
В соцсетях советуют людям с онкологией лечиться пищевой содой, а не "тратить сумасшедшие деньги на химиотерапию". Верить подобным призывам опасно для жизни, сообщает Zakon.kz.

Для граждан Казахстана, проходящих лечение от онкологических заболеваний, химиотерапия предоставляется бесплатно. Для этого пациентам нужно встать на учет в онкодиспансере по месту жительства. Утверждения о баснословных затратах на химиотерапию безосновательны.

"Важно и то, что химиотерапия, как и остальные одобренные доказательной медициной методы лечения, эффективна. Это доказано масштабными клиническими исследованиями, которые проводились во многих странах. Лечение содой, напротив, не только неэффективно, но и опасно", – говорится в публикации StopFake.kz.

Метод "лечения" содой предложил врач-онколог Тулио Симончини. Он обосновал свое предложение тем, что рак – это якобы грибковое заболевание, а вливание больших доз раствора соды должно помочь в его лечении.

Симончини сразу приступил к "лечению" первого пациента. В результате больной скончался спустя всего два дня после начала такой "терапии". Симончини осудили на пять с половиной лет за непреднамеренное убийство.

"Распространяемые в соцсетях призывы лечиться содой вместо лекарств антинаучны и откровенно опасны. Верить им нельзя", – говорится в сообщении StopFake.kz.

Ранее специалист объяснял, чем вреден для здоровья один из народных способов избавления от изжоги. Сода может разъедать желудок изнутри, поскольку она усиливает выработку соляной кислоты.

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