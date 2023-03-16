"Наполи" и "Реал" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ночь на 16 марта прошли сразу две игры 1/8 Лиги чемпионов. "Наполи" разгромил "Айнтрахт" и "Реал Мадрид" обошли "Ливерпуль", сообщает Zakon.kz.

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"Наполи" стала третьей итальянской командой, которая прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов. В последний раз такое событие случалось 17 лет назад.





Игра с немецким "Айнтрахтом" закончилась для итальянцев безоговорочной победой. Счет игры составил 3:0 в ответном матче.

Почти одновременно с этим "Ливерпуль" в рамках турнира провел ответную встречу с "Реалом". Встреча закончилась победой последних. Итог игры — 1:0 в пользу мадридцев.





Таким образом, в четвертьфинал прошли "Реал" и "Наполи".



