"Наполи" и "Реал" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
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"Наполи" стала третьей итальянской командой, которая прошла в четвертьфинал Лиги чемпионов. В последний раз такое событие случалось 17 лет назад.
✍️ Riscriviamo la storia… il sogno continua!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 15, 2023
💙 #ForzaNapoliSempre #TuttoPerLei pic.twitter.com/9eOfVX4xHI
Игра с немецким "Айнтрахтом" закончилась для итальянцев безоговорочной победой. Счет игры составил 3:0 в ответном матче.
Почти одновременно с этим "Ливерпуль" в рамках турнира провел ответную встречу с "Реалом". Встреча закончилась победой последних. Итог игры — 1:0 в пользу мадридцев.
🏁 FP: @RealMadrid (6) 1-0 (2) @LFC— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 15, 2023
⚽ @Benzema 78'#UCL pic.twitter.com/FawBzXid4S
Таким образом, в четвертьфинал прошли "Реал" и "Наполи".