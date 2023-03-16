В Турции осудили мужчину за жестокое убийство невестки из Кыргызстана

67-летнего мужчину приговорили к пожизненному сроку за убийство и расчленение невестки, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает местное издание T24, 14 марта суд вынес приговор 67-летнему Фехми Адсызу. Как сказано в деле, мужчина убил и расчленил тело своей 30-летней невестки, уроженки Кыргызстана. Пенсионер зарезал сноху, а затем воспользовался бензопилой. Части тела женщины нашли в машине осужденного и в мусорном ведре дома.

Суд признал пенсионера виновным в "умышленном убийстве" и приговорил его к пожизненному заключению в тюрьме.

Как рассказал сам Фехми Адсыз в суде, невестка регулярно била своих детей, внуков осужденного. Это становилось поводом для конфликтов в семье. Мужчина сообщил, что уже предупреждал невестку о последствиях, но она "перешла все границы".

12 октября 2021 года вечером Адсыз отправил свою супругу гулять с внуками, а сам ударил ножом. Когда понял, что женщина мертва, расчленил тело. В этот момент вернулась с прогулки его жена. Они и вызывала полицию.

В момент убийства муж погибшей был на работе. У супругов двое детей.

К 17 годам лишения свободы приговорил суд Туркестанской области мужчину за убийство супруги на глазах у детей. Осужденный во время застолья припомнил жене измену 15-летней давности и избил ее до смерти. Трагедия разыгралась на глазах у маленьких детей.