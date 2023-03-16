Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Первый фулфилмент-центр открылся в Казахстане

Первый фулфилмент-центр открылся в Казахстане Фото: Instagram/jenis_qasymbek/
Крупнейший в СНГ логистический хаб для развития онлайн торговли открылся в Астане, сообщает Zakon.kz.

Площадь центра – 38 тысяч кв. м, это площадка для хранения товаров, продаваемых в онлайн маркет-плейсах, рассказал в своем Instagram аким столицы Женис Касымбек.

"В текущем году планируем ввести 25 инвестиционных проектов. К примеру, это проекты в сфере промышленности, логистики, медицины, образования, спорта, АПК и др. Данные проекты позволят привлечь в экономику столицы порядка 87 млрд тенге частных инвестиций, создать постоянные рабочие места". Аким Астаны Касымбек

Планируется, что в хабе разместят до 9 млн различных товаров. Хранить здесь можно как продукты питания, так и товары потребления и даже строительные материалы. Работа фулфилмент-центра привлечет в бюджет порядка 40 млрд инвестиций от частных лиц, сообщает аким столицы.

В Казахстане для крупных инвесторов расширили возможности по запуску и модернизации проектов. В связи с изменениями в Налоговый кодекс внесены соответствующие поправки в постановление правительства "О некоторых вопросах реализации государственной поддержки инвестиций".

Читайте также

100 млрд тенге в Тюркский инвестиционный фонд планирует вложить Казахстан

Цены на популярные криптовалюты на 12 марта

Цены на популярные криптовалюты на 11 марта

Мария Мельникова
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстан Алагузов Гульмира Сатыбалды суд
Турсенгали Алагузов рассказал, как Гульмира Сатыбалды требовала отдать ей бизнес
В ЕНПФ объяснили, почему на пенсионных счетах уменьшились суммы
В ЕНПФ объяснили, почему на пенсионных счетах уменьшились суммы
как будут выплачиваться денежное довольствие сотрудникам внутренних дел
Как будут выплачивать денежное довольствие и прочие выплаты военнослужащим органов внутренних дел
Ливень и снег: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 16-18 марта
Ливень и снег: прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 16-18 марта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления