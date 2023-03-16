Первый фулфилмент-центр открылся в Казахстане

Крупнейший в СНГ логистический хаб для развития онлайн торговли открылся в Астане, сообщает Zakon.kz.

Площадь центра – 38 тысяч кв. м, это площадка для хранения товаров, продаваемых в онлайн маркет-плейсах, рассказал в своем Instagram аким столицы Женис Касымбек.

"В текущем году планируем ввести 25 инвестиционных проектов. К примеру, это проекты в сфере промышленности, логистики, медицины, образования, спорта, АПК и др. Данные проекты позволят привлечь в экономику столицы порядка 87 млрд тенге частных инвестиций, создать постоянные рабочие места". Аким Астаны Касымбек

Планируется, что в хабе разместят до 9 млн различных товаров. Хранить здесь можно как продукты питания, так и товары потребления и даже строительные материалы. Работа фулфилмент-центра привлечет в бюджет порядка 40 млрд инвестиций от частных лиц, сообщает аким столицы.

В Казахстане для крупных инвесторов расширили возможности по запуску и модернизации проектов. В связи с изменениями в Налоговый кодекс внесены соответствующие поправки в постановление правительства "О некоторых вопросах реализации государственной поддержки инвестиций".