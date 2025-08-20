Пожарное депо открыли в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил об открытии нового пожарного депо.

Как передает официальный сайт столичного акимата, депо расположено в динамично развивающемся жилом массиве Уркер, где проживают 36 тыс. человек. До сегодняшнего дня ближайшая пожарная часть находилась в 15 километрах от жилого массива.

Фото: акимат города Астаны

"Новая пожарная часть позволит значительно повысить оперативность реагирования на чрезвычайные ситуации. С министром по чрезвычайным ситуациям РК Чингисом Ариновым ознакомились с оснащением пожарного депо. Пожарная часть оснащена необходимой современной техникой: автоцистернами, автомобилем быстрого реагирования и т.д. Созданы комфортные условия для работы.

Фото: акимат города Астаны

Будем и дальше укреплять систему гражданской защиты. В прошлом году открыли два пожарных депо, автопарк ДЧС столицы за последние два года пополнили более 40 ед. техники, в том числе современными летательными дронами. На данный момент ведется капитальный ремонт еще трех пожарных частей.

Фото: акимат города Астаны

Помимо этого, один из наших приоритетов – решение жилищного вопроса. В прошлом году сотрудникам гражданской защиты было предоставлено 50 квартир, в этом году – еще 15. Все данные работы будут продолжены", – написал аким столицы.