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Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты

Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты Фото: akorda.kz
16 марта в Министерстве просвещения Казахстана назвали сроки весенних каникул: они продлятся 9 дней, сообщает Zakon.kz.

"Весенние каникулы для школьников продлятся 9 дней с 18 по 26 марта 2023 года включительно", – говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты

Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

В декабре 2022 года были установлены сроки начала и завершения учебного года в средних школах независимо от их форм собственности и ведомственной подчиненности.

Базовый срок учебного года – 1 сентября – 31 мая включительно:

продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1–11 (12) классах:

  • 1 четверть – 8 учебных недель, осенние каникулы – 7 дней (с 31 октября по 6 ноября включительно);
  • 2 четверть – 8 недель, зимние каникулы – 9 дней (с 31 декабря по 8 января включительно);
  • 3 четверть – 10 недель, весенние каникулы – 9 дней (с 18 по 26 марта включительно);
  • 4 четверть – 10 недель;
  • в 1 классах дополнительные каникулы – 7 дней (с 6 по 12 февраля включительно).

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