Весенние каникулы в Казахстане в 2023 году: названы даты

16 марта в Министерстве просвещения Казахстана назвали сроки весенних каникул: они продлятся 9 дней, сообщает Zakon.kz.

"Весенние каникулы для школьников продлятся 9 дней с 18 по 26 марта 2023 года включительно", – говорится в сообщении пресс-службы министерства.





Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК

В декабре 2022 года были установлены сроки начала и завершения учебного года в средних школах независимо от их форм собственности и ведомственной подчиненности.

Базовый срок учебного года – 1 сентября – 31 мая включительно:

продолжительность четвертей и каникул в течение учебного года в 1–11 (12) классах: