Весенние каникулы: сколько дней отдохнут школьники в Казахстане

Фото: Zakon.kz

В казахстанских школах завершается третья четверть. Весенние каникулы продлятся 11 дней: с 21 по 31 марта включительно, сообщает Zakon.kz.

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