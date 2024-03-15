Весенние каникулы: сколько дней отдохнут школьники в Казахстане
Фото: Zakon.kz
В казахстанских школах завершается третья четверть. Весенние каникулы продлятся 11 дней: с 21 по 31 марта включительно, сообщает Zakon.kz.
Об этом говорится в распространяемом сообщении Министерства просвещения за 15 марта 2024 года:
"Весенние каникулы для школьников составят 11 дней и продлятся с 21 по 31 марта включительно".
Фото: пресс-служба Министерства просвещения РК
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