Без меня меня женили: жительницы Мангистау не подозревали о своих браках

Одна из жительниц Мангистауской области случайно обнаружила, что у нее два "мужа", а вторая оказалась "женой" гражданина Украины. Причем этому "браку" без малого 30 лет, сообщает Zakon.kz.

Первая нашла у себя дополнительного "супруга", когда искала цифровые документы. Кроме законного брака, она была "замужем" за еще одним гражданином, жителем Бейнеуского района, 1965 года рождения. "Брак" был зарегистрирован там же, по месту жительства "мужа".



"Я официально вышла замуж в 2005 году. А в цифровых документах есть еще одно свидетельство о браке, который был якобы зарегистрирован 21 февраля 2006 года. Я сразу же обратилась в госорганы с требованием удалить свидетельство о втором "браке", – рассказывает женщина.

В отделе ЗАГС Бейнеуского района заявили, что "произошла техническая ошибка".

"В 2008 году была запущена информационная система, в то же время произошла техническая ошибка при вводе в базу свидетельства о браке. Актовую запись мы удалили", – сообщили в райотделе.

Другой жительнице Актау было необходимо получить сведения о семейном положении. В приложении она обнаружила, что состоит в "браке" со 2 сентября 1994 года с гражданином Украины, неким Дровозовым Э. В.

В Департаменте юстиции женщине посоветовали обратиться в ЗАГС с заявлением.

"Скорее всего, это техническая ошибка. Хотя в 1994 году не было еще информационной системы. То же самое бывает, когда в информационных системах не отражаются сведения о детях, рожденных до 2007 года. Все это быстро исправимо", – прокомментировали в юстиции.