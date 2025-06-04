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Общество

35-летняя жительница Мангистау родила двенадцатого ребенка

Врачи, ребенок, рождение, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 07:21 Фото: pexels
Жительница Мунайлинского района Мангистауской области перевыполнила план по рождаемости. В 35 лет она стала мамой 12-го ребенка, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, девочка весом 3 900 граммов и ростом 53 см родилась в 07:40 29 мая в стенах областного перинатального центра "Ана мен бала" естественным путем.

Это 12-й ребенок 35-летней Акмоншак Жаксылыковой. Как рассказала многодетная мать, первые три ребенка – девочки, потом родились два сына, и дальше снова пошли девочки. Самый крупный ребенок был весом 4500 грамм.

Директор учреждения Жапырак Епенова сообщила, что роды прошли успешно, мама и ребенок здоровы и уже выписаны домой.

Женщина рожала в 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 и 2025 годах. Все дети здоровые.

"С демографической точки зрения это, конечно, хорошо, но, как врач, я всегда говорю нашим пациентам – женский организм должен восстановиться. Вынашивание и роды требуют много сил и ресурсов от женщины, поэтому промежуток между родами должен быть, как минимум, два года, за это время организм восстановится и отдохнет", – сказала врач Жапырак Епенова.

Ранее были опубликованы свежие данные о численности населения Казахстана.

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Аксинья Титова
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