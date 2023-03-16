В Казахстане стали меньше жениться и разводиться

И браков, и разводов в Казахстане стало меньше на 8%. Об этом говорят данные Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.





Количество разводов за январь–декабрь 2022 года составило 17,7 тыс. Это на 8,1% меньше, чем годом ранее. В городах число разводов уменьшилось на 11,9% за год, до 13,1 тыс., а в селах увеличилось на 4,7%, до 4,6 тыс.



В региональном разрезе больше всего браков зарегистрировано в Алматы: 13,6 тыс., что, впрочем, на 27,6% меньше, чем годом ранее. В тройку лидирующих регионов вошли Туркестанская область (13,3 тыс., -4% за год) и Астана (10,7 тыс., -12,7%). Меньше всего браков зарегистрировали в Улытауской области.

По количеству зарегистрированных разводов первые три строчки заняли Алматы (2,3 тыс.), Астана и Карагандинская область (по 1,6 тыс. разводов в каждом из регионов). Меньше всего разводов пришлось на Улытаускую, Кызылординскую и Мангистаускую области, пишет Ranking.kz







Жительницы Мангистау не подозревали о своих браках. Одна из них случайно обнаружила, что у нее два "мужа", а вторая оказалась "женой" гражданина Украины.





За январь–декабрь 2022 года брак зарегистрировали 128,5 тыс. пар. Это на 8,4% меньше, чем годом ранее. В городах количество браков сократилось на 14% за год, до 85,5 тыс. В селах, напротив, выросло на 5,4%, до 43,1 тыс.