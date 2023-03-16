Туркестанские акимы и госслужащие вышли на работу в национальной одежде

В Туркестанской области Наурыз отмечают добрыми инициативами, праздник продлится 10 дней.

15 марта сотрудники акиматов и государственных учреждений всех районов и городов пришли на рабочие места в казахских национальных костюмах. Старт челленджу "Наурыз – праздник национальных традиций и гостеприимства", посвященному популяризации национальной идентичности, культуры и одежды, дал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Поздравив коллег с наступающим праздником Наурыз, глава региона провел очередное заседание аппарата акима области.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

"Я сегодня особенно рад видеть всех вас. Надо поддерживать нашу культуру, традиции. Пусть Наурыз придет с добром, пусть принесет достаток нашему народу", – сказал Сатыбалды и дал ряд поручений по повестке дня.

Аким области призвал всех туркестанцев присоединиться к этой акции, проявить свой патриотизм и активную гражданскую позицию.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Руководители и сотрудники областных управлений, акимы районов и городов, работники акиматов тоже пришли на работу в национальной одежде. В будущем ношение такой одежды может перерасти в традицию.