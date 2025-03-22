Жулдыз Абдукаримова в национальной одежде восхитила фанатов
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Супруга известного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса, актриса Жулдыз Абдукаримова поздравила своих поклонников с праздником Наурыз, сообщает Zakon.kz.
Поздравление она разместила 22 марта на своей странице в Instagram.
"Пусть год будет урожайным! Наурыз – время, когда удлиняется свет, обновляется жизнь, возрождается природа, становится больше тепла, очищаются помыслы и расширяется душа. Пусть Наурыз принесет каждому дому счастье и благополучие. Желаю всем здоровья, мира и стабильности!" – написала актриса под постом.
Публикацию она сопроводила нежной серией фотографий, на которых она позирует в национальной одежде.
Фанаты восхитились красотой и подобранным образом артистки:
- Сильная, стильная, обаятельная женщина!
- Просто шикарная женщина, с восхищением смотрю на такую красоту!
- В очередной раз тону в океане красоты и обаяния. Здесь все – нежность, грациозность, сексуальность, и ее черные глаза, которые словно магнит притягивают к себе и не отпускают.
Ранее супруга Кайрата Нуртаса поведала подписчикам, в чем сила.
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