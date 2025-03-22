Жулдыз Абдукаримова в национальной одежде восхитила фанатов

Супруга известного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса, актриса Жулдыз Абдукаримова поздравила своих поклонников с праздником Наурыз, сообщает Zakon.kz.

Поздравление она разместила 22 марта на своей странице в Instagram.

"Пусть год будет урожайным! Наурыз – время, когда удлиняется свет, обновляется жизнь, возрождается природа, становится больше тепла, очищаются помыслы и расширяется душа. Пусть Наурыз принесет каждому дому счастье и благополучие. Желаю всем здоровья, мира и стабильности!" – написала актриса под постом.

Публикацию она сопроводила нежной серией фотографий, на которых она позирует в национальной одежде.

Фанаты восхитились красотой и подобранным образом артистки:

Сильная, стильная, обаятельная женщина!

Просто шикарная женщина, с восхищением смотрю на такую красоту!

В очередной раз тону в океане красоты и обаяния. Здесь все – нежность, грациозность, сексуальность, и ее черные глаза, которые словно магнит притягивают к себе и не отпускают.

Ранее супруга Кайрата Нуртаса поведала подписчикам, в чем сила.