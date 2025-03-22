#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Культура и шоу-бизнес

Жулдыз Абдукаримова в национальной одежде восхитила фанатов

Жулдыз Абдукаримова, восхищение, фанаты , фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 19:08 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Супруга известного казахстанского исполнителя Кайрата Нуртаса, актриса Жулдыз Абдукаримова поздравила своих поклонников с праздником Наурыз, сообщает Zakon.kz.

Поздравление она разместила 22 марта на своей странице в Instagram.

"Пусть год будет урожайным! Наурыз – время, когда удлиняется свет, обновляется жизнь, возрождается природа, становится больше тепла, очищаются помыслы и расширяется душа. Пусть Наурыз принесет каждому дому счастье и благополучие. Желаю всем здоровья, мира и стабильности!" – написала актриса под постом.

Публикацию она сопроводила нежной серией фотографий, на которых она позирует в национальной одежде. 

Фанаты восхитились красотой и подобранным образом артистки: 

  • Сильная, стильная, обаятельная женщина!
  • Просто шикарная женщина, с восхищением смотрю на такую красоту!
  • В очередной раз тону в океане красоты и обаяния. Здесь все – нежность, грациозность, сексуальность, и ее черные глаза, которые словно магнит притягивают к себе и не отпускают.

Ранее супруга Кайрата Нуртаса поведала подписчикам, в чем сила. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Али Окапов с женой музыкально поздравили казахстанцев с Наурызом
Культура и шоу-бизнес
03:20, 23 марта 2025
Али Окапов с женой музыкально поздравили казахстанцев с Наурызом
Баян Алагузова восхитилась башкирским треком, который покорил казахстанцев
Культура и шоу-бизнес
01:51, 23 марта 2025
Баян Алагузова восхитилась башкирским треком, который покорил казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: